Le gouverneur de Floride (USA), Ron DeSantis, a souligné mercredi la forte impulsion de l’Etat dans la vaccination des personnes de plus de 65 ans contre Covid-19, qui laisse 11914 nouveaux cas et dépasse 1 , 6 millions d’infections depuis le début de la pandémie.

Monde de Miami – DNA Cuba

DeSantis, qui depuis le début de l’urgence sanitaire a donné la priorité aux seniors de Floride, a publié sur son compte Twitter les résultats de la campagne de vaccination SeniorFirst, que son état mène.

«En Floride, nous mettons #SeniorsFirst et voyons des résultats. Près de 65% de toutes nos vaccinations à ce jour concernaient des personnes de plus de 65 ans, plus que dans tout autre État du pays », a-t-il déclaré.

La Floride a été le premier État américain à vacciner plus de 500 000 personnes de 65 ans et plus, et est l’un des trois seuls États à vacciner plus d’un million de personnes.

Selon les autorités sanitaires, la Floride continue d’avoir le pourcentage le plus élevé de vaccins administrés aux personnes de 65 ans et plus, et les vaccins de ce groupe d’âge représentent près de 65% de toutes les vaccinations dans l’État.

«La Floride demeure ferme dans son engagement à donner la priorité aux aînés et les chiffres parlent d’eux-mêmes», a déclaré le gouverneur. La Floride abrite 4,5 millions de personnes âgées et plus de 500 000 personnes ont été vaccinées, ce qui représente 65% du total des vaccinations administrées dans tout l’État.

Le gouverneur a expliqué que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sont en train de se concentrer pour suivre l’exemple de la Floride et recommande aux États de donner la priorité aux personnes de 65 ans et plus pour l’administration des vaccins.

«Au fur et à mesure que nous déployons des vaccins, nous continuerons de tirer parti de stratégies et de partenariats innovants pour maximiser la distribution et la disponibilité afin de garder les personnes âgées au premier plan», a ajouté DeSantis.

Le «Sunshine State» est celui avec la plus forte incidence de la nouvelle souche, avec 46 cas sur les 122 qui ont été identifiés dans 20 États du pays jusqu’à lundi, suivis de la Californie (40), du Colorado (6), du Minnesota (5 ), New York (4) et Indiana (4).

Les États-Unis sont le numéro un mondial, avec plus de 24,5 millions d’infections et 401 000 décès. L’Inde est le deuxième en nombre de cas, avec plus de 10,5 millions, et le Brésil le deuxième en mortalité, avec plus de 211 000 décès.

Jusqu’à présent, il y a eu 68 932 admissions à l’hôpital pour la maladie covid-19 en Floride depuis le 1er mars et aujourd’hui 7 147 personnes atteintes de coronavirus sont hospitalisées.