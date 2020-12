Des centaines de personnes, dont des dizaines de membres de la communauté hispanique de Miami, célèbrent la victoire du démocrate Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis lors d’un rassemblement devant l’emblématique Freedom Tower, au centre-ville de Miami, Floride (USA). . / Giorgio Viera

Miami, 9 décembre . .- Le procureur général de l’État américain de Floride, Ashley Moody, a soutenu ce mercredi la pétition du Texas à la Cour suprême pour empêcher quatre États clés de certifier la victoire du démocrate Joe Biden aux élections présidentielles de la 3 novembre dernier.

Moody a signé une lettre dans laquelle il exhorte le Suprême des États-Unis à entendre le procès intenté par l’État du Texas contre ceux de Géorgie, du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin, tous des États où Biden a battu l’actuel président, le républicain Donald Trump.

“L’intégrité et la résolution des élections de 2020 sont de la plus haute importance”, a écrit Moody sur son compte Twitter aujourd’hui, ajoutant que la Cour suprême des États-Unis “doit peser les arguments juridiques de la motion du Texas et toutes les questions en suspens. afin que les Américains puissent être sûrs que l’élection a été revue et décidée équitablement. ”

Dans son mémoire à la Cour suprême, le procureur général du Texas, le républicain Ken Paxton, accuse les gouverneurs de Géorgie, du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin d’avoir utilisé la pandémie de covid-19 comme “prétexte” pour changer les règles. élections et permettre plus de vote par correspondance, une option choisie par des millions d’Américains.

Le procès fait valoir que les élections dans ces quatre États ont souffert «d’irrégularités de vote».

Cependant, des responsables des quatre États, républicains et démocrates, ont déclaré que ces allégations étaient sans fondement et que leurs élections avaient été décidées équitablement.

Le but du procès est d’empêcher ces quatre États de certifier la victoire de Biden lundi prochain, lorsque le collège électoral doit se réunir pour ratifier officiellement le prochain président.

Ces quatre États ont un total de 62 voix au collège électoral, donc si la Cour suprême se positionnait en faveur de Paxton, le résultat des élections pourrait changer, puisque Trump accumule 232 voix et Biden 306, au-dessus du barrière de 270 nécessaires pour atteindre la Maison Blanche.

Paxton a fait valoir que le Texas se sentait lésé par cette question parce que ces États “ont violé l’intégrité du vote” de leurs propres citoyens, mais aussi du reste des circonscriptions qui n’ont pas changé leurs règles en raison de la pandémie.

Le procès a été déposé directement auprès de la Cour suprême car il s’agit de la seule instance habilitée à régler les différends entre États, bien qu’elle n’exerce cette compétence qu’en de rares occasions.

La plus haute juridiction doit maintenant décider si elle doit ou non examiner l’affaire.

La Cour suprême des États-Unis est composée de trois juges progressistes et de six juges conservateurs, ce dernier nombre comprenant trois juges nommés par Trump.

Le président américain n’a jusqu’à présent pas reconnu sa défaite aux élections.