Tango 04 a été acheté sous la présidence de Cristina Kirchner.

La flotte présidentielle récupérera l’une de ses pièces les plus anciennes: le Tango 04, un avion acquis sous la présidence de Cristina Kirchner. Il termine une inspection de routine dans les ateliers d’Aerolineas Argentinas. Avant la fin de l’année, il sera à nouveau disponible pour transférer de grands groupes. Cependant, comme il l’a appris Infobae De sources officielles, les experts qui dirigent la flotte officielle ont un plan pour la vendre. Bien qu’il puisse transporter près de 70 passagers, c’est un avion ancien, avec un coût d’exploitation élevé et dépassé d’un point de vue technologique.

Le Tango 04 est un Boeing 737/500 fabriqué en 1992. Pendant les premières années de la présidence de Mauricio Macri, il a été conservé à la base aérienne d’El Palomar et il y avait même des spéculations sur sa vente. Ce n’est qu’en 2017 qu’il a été de nouveau opérationnel.

Depuis qu’Alberto Fernández a pris ses fonctions, il n’a jamais été utilisé car avait une inspection de routine en attente. Au milieu de la pandémie, le T-04 est entré dans les ateliers d’Aerolineas Argentinas à Ezeiza. “Par contrat, il devrait être disponible à la mi-décembre”, ont-ils confirmé dans la zone logistique de la présidence. Bien qu’il n’y ait pas de chiffres officiels, l’inspection coûtera environ 500 000 USD.

Actuellement, la flotte présidentielle ne possède que le Tango 11, un Lear Jet acquis par l’armée de l’air et pouvant accueillir huit passagers. Le gouvernement a déjà pris la décision de réparer Tango 01, mais ce plan, comme l’a révélé ce média, prendrait au moins six mois. Pour ça il faut débourser entre 12 et 15 millions de dollars, un chiffre qui suscite de nombreuses polémiques en pleine crise économique.

Dans un mois, Tango 04 pourrait être ajouté. Experts consultés par InfobaeÀ l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, ils conviennent que cet avion devrait être vendu le plus tôt possible. “C’est un modèle ancien et il n’a pas son propre escalier, ce qui l’empêche d’atterrir dans n’importe quel aéroport. Il a également un coût de fonctionnement de 6 000 $ l’heure, une valeur très élevée pour le marché actuel », a résumé un expert.

Avec 67 sièges, le T-4 double presque le Tango 01, qui peut transporter jusqu’à 37 passagers.

La seule donnée en faveur est sa capacité. Avec 67 sièges, il double presque le Tango 01, qui peut transporter jusqu’à 37 passagers. La structure interne de l’avion a été légèrement modifiée en 2014, lorsque l’État l’a racheté à Aerolineas Argentinas: il compte environ 50 sièges en classe économique et seulement huit dans la «zone présidentielle», une sorte d’entreprise avec d’autres avantages. Il existe également un secteur avec fauteuils pour des réunions plus privées.

Si l’idée d’Alberto Fernández de faire entrer le cabinet «fédéral» dans le pays est couronnée de succès, Tango 04 permettrait le transfert de l’ensemble du cabinet et de plusieurs conseillers. L’initiative a été votée cette semaine à la Chambre des députés et propose de déplacer les réunions du cabinet dans 24 villes de l’intérieur. “L’Argentine doit commencer à fonctionner comme un pays fédéral et être décentralisée pour que le pouvoir soit également à l’intérieur”, a déclaré le président après approbation. Actuellement, un voyage simulé nécessiterait la location d’avions privés pour compléter les huit sièges du Tango 11.

Malgré sa capacité à bouger, les experts proposent de vendre le Tango 04 et de lever entre 3 et 4 millions de dollars. Cet argent serait utilisé pour acquérir un avion exécutif avec jusqu’à 15 sièges, avec une autonomie de vol et des coûts d’exploitation inférieurs. Les variantes évaluées commencent à 7 millions et peuvent atteindre jusqu’à 20 millions de dollars.

«Si nous avons besoin de déplacer de grands groupes à l’intérieur du pays, nous allons avoir le Tango 01. Le T-04 est encore un vieil avion de passagers. Si on veut être la meilleure compagnie aérienne du pays avec des avantages pour l’Etat, il faudrait la vendre », a prévenu un expert.

Le T-04 dispose d’un secteur pour les réunions.

Le plan, toujours en plein débat interne, présente un autre inconvénient: les relations avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) doivent être débloquées, un organisme qui dépend des Nations Unies et qui est souvent utilisé pour les appels d’offres internationaux. Ce lien a été endommagé par un procès intenté par la société “Kestrel Aviation Management” contre la société argentine de navigation aérienne (EANA) pour une prétendue rupture de contrat.

Sans la participation de l’OACI, le plan de fixation du Tango 01 ne peut pas non plus être activé. Ces réparations comprennent le “retravail” des moteurs, la peinture de l’extérieur, la réparation du train d’atterrissage, la mise à niveau de l’unité d’acquisition de données de vol (DFDAU) et même l’ajout de réservoirs de carburant supplémentaires pour voler vers le sud de l’Europe. ou les Etats-Unis sans s’arrêter, l’une des grandes critiques de l’avion présidentiel.

Des changements mineurs sont également projetés dans T-01. “Il faut enlever quelques vieux paravents, recouvrir les sièges, et on va supprimer une porte qui relie le bureau à la salle présidentielle”, a expliqué une source de la Direction générale de la logistique, dirigée par Leonardo Barone.

