Mateo Messi célèbre le but de son père

Lionel Messi Il a de nouveau frappé la marque dans un match de Barcelone: ​​avec un magnifique doublé, son équipe a gagné 4-0 en tant que visiteur contre Grenade et s’est approché du sommet de la ligue espagnole. Alors que l’Argentin s’exhibait au stade Nuevo Los Cármenes en Andalousie, sa famille appréciait sa performance sur le territoire catalan. Antonela Roccuzzo a enregistré la célébration de ses deux plus jeunes enfants après son deuxième but.

C’est juste après que le Rosario a battu le gardien rival d’un coup franc cloué à côté de son bâton que ses plus jeunes enfants, qui suivaient attentivement les alternatives du match qui a eu lieu cet après-midi entre Grenade et Barcelone, ont crié, sauté et lancé des poings. en ondes pour encourager son père. Matthieu (5 ans), le plus espiègle des trois selon Léo lui-même, a eu la complicité du petit garçon Cyrus (2), qui n’était pas loin derrière lorsqu’il s’agissait de montrer son brouhaha. Celui qui ne s’est pas présenté à cette occasion était Thiago (8).

Il semble que Messi ait retrouvé de l’énergie en étant avec ses proches dans son Rosario natal lors des fêtes de fin d’année. Depuis qu’il a joué dans l’épisode tumultueux de la mi-2020 avec l’ancien président du Barça Josep Maria Bartomeu et a menacé de claquer la porte, le 10 traverse son meilleur moment de football. Il est le meilleur buteur du championnat espagnol et est à l’aise avec ses coéquipiers et au sein de l’équipe dirigée par le Néerlandais Ronald Koeman.

Cependant, cette agréable nouvelle ne garantit pas que l’idole Blaugrana renouvellera son lien avec l’entité qui l’a vu naître, s’entraîner et réussir dans le football, puisque Manchester City et Paris Saint Gemrain lui ont ouvert les portes au cas où il choisirait de changer d’air en la saison prochaine. Dans sa dernière interview, Messi a révélé son rêve de vivre aux États-Unis à un moment donné. Sa femme et ses enfants l’accompagneront sûrement dans l’aventure qu’il vit et continueront de crier ses buts.

PLUS SUR CE SUJET:

Avec des buts de Lionel Messi, Barcelone a battu Grenade et s’est rapproché du sommet de la Liga

Match de Messi contre Grenade: deux magnifiques perles pour être le meilleur buteur de la ligue

La raison pour laquelle le Paris Saint Germain pourrait se retirer de l’embauche de Lionel Messi

L’histoire du partenaire idéal pour Messi: qui est Pedri et pourquoi le lien entre les deux est la clé du succès pour Barcelone

De grandes attentes à Barcelone: ​​qui est Ilaix Moriba, le joyau qu’ils ont protégé pour 100 millions et pourrait faire ses débuts contre Grenade