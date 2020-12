(@ fundacion-klemm)

Avec des oeuvres de Daniel Basso, Laura Codega, Graciela (Gachi) Rosati et Lulu Wolf, lauréats du XXIV Prix Klemm 2020, l’échantillon de 40 oeuvres sélectionnées pour le prix annuel avec lequel l’espace du Fondation Klemm rouvre ses échantillons au public, après la fermeture en raison de l’urgence sanitaire.

La XXIV édition du prix Federico Jorge Klemm des arts visuels, qui vise à promouvoir l’expression et la pratique artistiques des artistes locaux, a mis en œuvre pour la première fois le mode virtuel pour la nomination à distance et la sélection du jury.

Daniel Basso, premier prix

1736 œuvres ont été reçues à l’appel et parmi les 40 artistes finalistes sélectionnés, les prix d’acquisition sont allés à Daniel Basso et Laura Códega, -première et deuxième place-, les mentions de non-acquisition sont allées à Graciela (Gachi) Rosati et au jury spécial pour Lulú Loup.

Le jury externe composé de critiques, de commissaires et d’artistes cette année était composé de: Rodrigo Alonso, Mercedes Casanegra, Verónica Gómez, Teresa Riccardi, Santiago Villanueva.

Laura Códega, deuxième prix

L’exposition présente des œuvres d’artistes primés et présélectionnés tels que Andrés Aizicovich, Manuel Aja Espil, Julieta Barderi, Mariano Dal Verme, Julián D’Angiolillo, Diego de Aduriz, Valentín Demarco et Tobías (Toto) Sale entre autres.

Le prix annuel, en vigueur depuis 1996, intègre les premier et deuxième prix comme moyen d’acquérir des œuvres qui, au cours de ces 24 années d’histoire, ont augmenté la collection consacrée à l’art contemporain argentin.

L’échantillon peut être visité en personne sur réservation préalable, conformément au protocole sanitaire de Marcelo T. de Alvear 626 (ville de Buenos Aires).

