La pluie a transformé tout le classement. Il a mis un assaisonnement supplémentaire sur le Grand Prix de Turquie, la 14e date de la saison 2020. Balade Lance a profité de la situation avec son Point de course et partira ce dimanche de la pole pour la première fois de toute sa carrière en Formule 1. Bien que le plus frappant soit Lewis Hamilton était sixième ayant été le plus rapide dans neuf des treize classements précédents.

Le Canadien de 22 ans, qui traverse sa quatrième saison dans la Máxima, a été le plus rapide dans une journée complètement marquée par une piste inconfortable pour les pilotes et qui a connu des interruptions de drapeau rouge en raison des conditions météorologiques. Grâce à un temps de 1: 47.765, il partira bien en avance sur la grille, suivi de Max verstappen Red Bull Racing et son partenaire Sergio tchèque Perez qui a également eu une brillante performance à bord de la soi-disant Mercedes Rosas de Racing Point.

Derrière Alexander Albon (Red Bull Racing) et Daniel Ricciardo (Renault), sextuple champion et leader absolu de la saison apparaîtra. Hamilton a brillé cette année avec 9 pole sur 13, en tenant compte également du fait que dans les quatre courses restantes où il n’a pas réussi à être le plus rapide du classement, il avait toujours été deuxième derrière son partenaire Valtteri Bottas.

Précisément, le Finlandais était l’autre signalé sur les réseaux sociaux, car la course débutera le 9 place derrière Esteban Ocon (Renault) et l’inépuisable Kimi raikkonen (Alfa Romeo). Valtteri avait obtenu les quatre pôles que Hamilton n’a pas obtenus cette année.

Avec presque aucune surprise prenant comme paramètre les performances qu’ils avaient dans ce 2020, il y avait aussi des commentaires dédiés à la Ferrari, qui partira à la 12e place (Sebastian Vettel) et à la 14e (Charles Leclerc). Les pilotes du Cheval Cabré ont à peine réussi à franchir la Q1, améliorant les temps de Nicholas Lafiti (Williams), Romain Grosjean (Haas), George Russell (Williams), Daniil Kvyat (Alpha Tauri) et Kevin Magnussen (Haas).

“Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons si haut ici. Il y avait beaucoup de choses dont nous n’étions pas sûrs quand nous sommes arrivés aux qualifications. Nous n’avions pas l’air d’être très compétitifs lors de la troisième séance d’essais, mais en ce moment je suis très content. Je ressentais beaucoup de pression et je n’avais qu’un tour pour le faire à la fin, car nous avons commencé avec le pneu extrême pluie. Nous sommes allés aux stands pour rouler des intermédiaires et j’ai eu un tour où Valtteri a filé devant moi, et je n’ai eu qu’une seule chance de le faire. Mais j’étais confiant dans la voiture et je viens de clouer presque tous les virages et de réussir », a déclaré Stroll après sa performance historique.

Le Canadien, fils du magnat qui possède l’équipe qui sera rebaptisée Aston Martin à partir de l’année prochaine, est le premier pilote de son pays à atteindre la pole position depuis ce qui a été fait par son compatriote Jacques Villeneuve lors du GP d’Europe en 1997. En même temps, c’est le premier pôle pour Racint Point, qui a un précédent de la main de Giancarlo Fisichella dans le GP de Belgique 2009 mais quand l’équipe s’appelait Force India.

La course sera diffusée sur ESPN ce dimanche à partir de 6h30 en Argentine (4h30 en Colombie et au Pérou)

