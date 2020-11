Hier après-midi, un homme identifié comme Sébastien Villarreal il a poignardé deux danseurs du “Dance Club” du quartier de Belgrano à Buenos Aires. L’une des femmes attaquées est Juliette Anton, professeur à l’école et ancienne danseuse de Showmatch. Dans ce contexte, Laurita Fernandez fermé le Chant 2020 (Les treize) avec un message significatif pour les danseurs et la revendication de “Justice soit faite”.

Antón, 26 ans, en plus d’être enseignante à l’endroit où s’est produit l’incident violent, travaille comme danseuse avec Tini Stoessel. Après 16 heures mardi, alors qu’elle enseignait, elle a été agressée par l’un de ses élèves. Villarreal, un homme de 30 ans de la ville de Berisso à Buenos Aires, qui serait obsédé par Antón, l’a attaquée avec un couteau. La jeune femme a subi de profondes coupures sur son bras, son cuir chevelu et d’autres sur le reste de son corps. Après l’attaque, elle a dû être transférée à l’hôpital de Pirovano, où, vers huit heures du soir, elle a obtenu son congé. Pour sa part, Sofia Bovine (36), propriétaire des lieux, j’ai tenté de la défendre mais elle a également été blessée. Elle a dû être transférée dans le même centre de santé où elle a été opérée du doigt pour un vaccin qu’elle a reçu.

Julieta Antón, victime de l’attaque

Dans la nuit, à la fin de Cantando 2020, Laurita Fernández a exprimé quelques mots sur l’attaque brutale. “Avant de terminer, je veux dédier le programme à Julieta Antón et Sofi, qui sont les filles poignardées par Sébastien Villarreal”, a commencé l’animateur qui a affirmé “que ce n’est pas une nouvelle aujourd’hui et que demain ce ne sera rien”. «Que justice soit faite et non pas que demain ils oublient et que rien ne se passe», a-t-il insisté.

“Que justice soit faite, à ce fils de mille …” Laurita Fernández a conclu. Pour sa part, Ange de Brito Il a complété: “Nous leur envoyons un gros bisou et ces applaudissements de la part des collègues pour eux.”

Ils ont tiré sur un homme à Belgrano

L’affaire incombait au bureau du procureur n ° 5 pour inconduite et délit, chargé du procureur Miguel Kessler. Selon les premières données de l’enquête et l’histoire de l’environnement d’Antón, Villarreal était obsédée par la danseuse et la harcelait avec des messages sur son téléphone portable. Infobae a raconté l’histoire derrière l’attaque de l’ancien danseur de Tinelli.

Au milieu de l’attaque, les gens qui sont passés par la porte du studio de danse ont entendu les appels à l’aide qui venaient de l’intérieur et ont averti les policiers qui se trouvaient dans le quartier. Les agents sont immédiatement entrés et ont vu Villarreal tenant le bras d’Antón et tenant un couteau de boucher de l’autre main. Selon des sources, l’un des soldats l’a appelé mais l’agresseur a continué d’attaquer la victime. Face à cette situation, le policier a tiré un coup de feu avec son arme réglementaire qui a frappé le fessier droit de Villarreal, qui a été immédiatement réduit.

L’agresseur et la victime ce mardi, avant l’attaque

Villarreal a été transféré à l’hôpital de Tornú, où il a été placé en garde à vue. Il a été détenu sous l’accusation de blessures graves répétées aggravées par les femmes victimes dans un contexte de violence sexiste. Sources judiciaires confirmées Infobae que l’agresseur n’est pas en mesure de faire l’objet d’une enquête pour le moment. On ne sait pas s’il a une pathologie psychiatrique de base: il sera évalué par l’équipe interdisciplinaire du parquet de la ville. Il perçoit, selon les documents officiels, une pension non contributive de la province de Buenos Aires. Une fois ce rapport prêt, La justice pourra savoir si elle est imputable ou non.

