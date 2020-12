La Rambla de Mar del Plata, où le groupe “Preste ya” s’est produit (REUTERS / Scott Squires)

Ils sont allés tous les jours à la Rambla de Mar del Plata, ils sont entrés dans les magasins et ont laissé des cartes. «Prêts maintenant. Uniquement pour les commerçants. Paiements quotidiens “, disaient-ils. Ils ont profité du besoin provoqué par la crise économique de 2017 avec l’augmentation des services publics et des loyers des locaux: ils ont offert des prêts usuraires avec des taux de 20 à 30 pour cent sous la modalité «goutte à goutte». Mais “les Colombiens”, comme on les appelait dans la région, finalement ont été arrêtés et sont sur le point d’être renvoyés à un procès oral et public pour association illicite, usure aggravée et blanchiment d’argent.

Ce sont huit accusés qui ont été kidnappés plus de 280 mille pesos, dollars, une machine compte les factures, les armes et les véhicules, qui, dans l’hypothèse de la justice, était le moyen de blanchir l’argent, en plus de l’envoyer par mandat-poste en Colombie.

Une partie des preuves de l’enquête judiciaire – à laquelle il a accepté Infobae– qui était en charge de procureur fédéral Daniel Adler, était le déclaration d’une dizaine de commerçants qui a pris les prêts. Non seulement ils ont fourni des preuves pour perturber le gang, mais leurs histoires sont le reflet des histoires de nombreux marchands: ne pas pouvoir accéder aux crédits formels, travailler pour vivre jusqu’à un jour, des histoires de besoins désespérés. Ainsi, ce que certains pensaient être une solution était en fait le crépuscule: après avoir contracté un prêt des «Colombiens», ils se sont endettés davantage et ont dû fermer leurs entreprises.

“J’ai pris un prêt pour pouvoir entretenir ma boucherie à cause de la situation dans le pays et de tout ce qui se passait, ils ne m’ont pas donné les chiffres et j’avais besoin de l’entretenir car c’est la seule source de travail pour ma famille”, l’un d’eux a déclaré et déclaré avoir pris plusieurs sommes d’argent. Le dernier était de 12 000 pesos qu’il devait payer en 40 versements quotidiens de 390 $ chacun. «J’avais bien payé tous les jours, jusqu’à ce qu’un de ces Colombiens cesse de venir, disparaisse. Il me restait plus de la moitié des frais. Après deux semaines où il n’est pas venu, un autre Colombien est apparu. J’avais son numéro de téléphone car il était client de ma boucherie. Il est venu sur une moto qu’il conduisait, accompagné d’un plus jeune. Il m’a dit qu’il était venu chercher du colombien précédent, il m’a dit que je devais le payer, que j’étais un scélérat. Je suis allé le chercher, il est monté sur le vélo et m’a dit ‘Je te fais pum-pum la nuit’, pendant qu’il faisait le signe qu’il pointait une arme sur moi».

“La troisième fois, ils nous ont offert nous avons pris un prêt parce que nous avions besoin d’argent, ils avaient augmenté le loyer, l’électricité, tout et c’était très compliqué pour nous », a déclaré une femme qui possédait un artisanat local en plâtre. “Je suis une femme au foyer, Je suis dans l’un des plans d’État que je facture chaque mois pour l’aide dans une salle à manger, je m’occupe de ma fille et je vis avec ma mère. Mon partenaire fait des travaux de menuiserie, de peinture, tout ce qui sort », se présente-t-il.

Il a contracté un emprunt de 5 000 $. «C’est la seule façon dont nous avions accès. Ils nous ont seulement demandé mes informations, nos photocopies de documents et une copie de la location des locaux “Il a raconté à propos des mécaniciens: «Ils se déplaçaient par paires, on restait toujours sur la moto à attendre. Il y avait 10 versements à payer chaque jour. Je pense que les frais étaient de 30% d’intérêt. Je les ai payés et nous avons écrit dans notre propre carnet pour garder le compte. Ils avaient aussi un petit carton jaune, où il avait le montant, les frais. Ce prêt, j’ai tout payé. Quand j’ai fini de payer, nous avons renouvelé pour 5 000 pesos, en 10 versements, avec un intérêt d’environ 30%. Nous avons terminé le deuxième prêt avec les locaux déjà fermés, ils ne nous ont plus donné les comptes. Lorsque nous avons fermé le magasin, il restait trois ou quatre versements et le dernier jour où il est allé chercher, nous avons tout réglé ensemble », a-t-il poursuivi.

L’affaire a commencé au début de 2017, lorsque La police fédérale a averti que sur la Rambla de Mar del Plata, chaque jour, deux personnes avec un accent étranger arrivaient en moto et ils ont offert des prêts aux marchands. Incognito, un agent s’est entretenu avec un commerçant qui lui a dit qui ils étaient et comment ils proposaient et facturaient les postes. je les appelle “Les Colombiens”. La police a porté plainte auprès du juge fédéral Santiago Inchausti qui a délégué l’enquête au procureur Adler.

En plus de la déclaration des commerçants La justice a ordonné l’écoute électronique. Premier de celui qui apparaissait sur les cartes sur lesquelles ils offraient les prêts. De là, l’intégration du groupe a été armée. C’étaient tous des Colombiens qui vivaient à Mar del Plata. Leur chef, selon l’acte d’accusation, était Jair Alirio David Santamaría, aujourd’hui âgé de 47 ans, qui a refusé de témoigner lors de l’enquête. En plus d’être l’organisateur, c’est lui qui a effectué le blanchiment d’argent avec l’achat de motos et de dollars qu’il emportait à l’étranger. Avec domicile fiscal à Bahía Blanca, Santamaría était curieusement inscrite dans les postes financiers de l’AFIP depuis août 2011 pour fonctionner avec de l’argent en dehors du marché bancaire.

Le reste de l’organisation Il était composé de sept autres personnes avec des rôles différents. L’un était le chef des «portefeuilles» – c’est ainsi qu’ils appelaient qui ils allaient récupérer – deux autres étaient chargés de suivre les prêts et de visiter les défaillants; Trois autres offraient des prêts sur le boulevard et le dernier gardait tout ce que le groupe utilisait dans un entrepôt.

La modalité était la suivante: ils offraient des prêts avec la seule exigence de la pièce d’identité, d’un service public et du contrat de location d’entreprise. Les montants accordés étaient variés. De trois mille pesos, à 15 mille, 30 mille et jusqu’à 100 mille pesos. Des prêts de 130 000 ont même été détectés. Le paiement était l’appel “goute à goute”, En d’autres termes, une redevance était payée chaque jour, une modalité répétée dans les crimes commis par des citoyens colombiens dans le pays: les affaires d’usure avec paiement journalier ont été répétées dans la banlieue de Buenos Aires et dans le nord-ouest du pays au cours de la dernière décennie.

“Les prêts ont été accordés sans aucune formalité ni soutien financier et sans autorisation de l’État, profitant du besoin économique de ses victimes, pour la plupart des particuliers ou des petits commerçants, dont plusieurs ont des activités informelles qui leur ont rendu difficile l’accès au circuit financier légal », a expliqué le procureur dans le mémoire qu’il a présenté le mois dernier pour que les accusés soient renvoyés devant un procès oral.

La le taux d’intérêt était très élevé, entre 20 et 30% de ce qui a été prêté, qui s’ajoute au fait que le paiement doit être quotidien met les commerçants dans une situation complexe. Dans le cas, certains cas ont été analysés. Un propriétaire de stand a reçu un prêt de cinq mille pesos de dix versements quotidiens de 650 pesos. Le taux d’intérêt de ces versements était de 30%, ce qui représentait 3% par jour et 1,095% par an. Un autre commerçant a reçu 10 000 $ à payer en 24 versements quotidiens de 500 pesos. Le taux d’intérêt était de 20%, avec 0,83333% par jour et 304,166 pour cent par an.

“Pour comprendre ces résultats, Il est très important de les comparer avec le taux d’intérêt des prêts personnels en vigueur au 23 mars 2017, qui était de 38,92% (comme indiqué par la Banque centrale de la République argentine). Si, par exemple, on compare ce taux avec celui résultant du cas B, on trouve avant un taux 1200 fois plus élevé que le fonctionnaire, ce qui rend la disproportion évidente », explique l’enquête judiciaire.

Les défendeurs avaient également une manière violente pour les commerçants de rembourser leurs prêtsOui, en particulier pour les défaillants. Donc il a été capturé lors d’une conversion téléphonique le 17 mai 2018 entre l’un des défendeurs et un débiteur.

-Tu et moi avions fait un arrangement de paiement. Qu’est-il arrivé que vous vouliez nous taquiner tous les jours?

-Non, ce n’est pas que je me moque de toi, ami

-Oui, oui, oui mon ami, vous le faites, vous le faites parce que nous sommes déjà avec ce compte depuis longtemps et que vous vous ridiculisez avec cet argent, alors comment est-ce?

-Et comment est? Est-ce que je ne trouve pas de travail

-Et, mais vous et moi avions un accord, nous avons convenu que dans ces 15 jours j’allais finir de payer et nous y sommes déjà depuis plus d’un mois et vous allez me dire que pendant tout ce temps vous n’avez pas reçu d’argent

-Je vous dis vraiment la vérité, je n’ai pas d’argent, le peu d’argent qui est venu est pour moi de manger et de vivre.

-Tu veux nous prendre pour des idiots et tu veux voler l’argent

-Non, je ne vais pas voler

-Ensuite, j’ai besoin que vous me payiez parce que vous et moi avons fait un marché, vous vous moquez de nous.

-Je comprends parfaitement, je vous comprends parfaitement

-Eh bien, comment allons-nous le résoudre?

-Y, je dois payer un ami

-C’est connu, voyons voir. Mais alors quelle est la solution?

-Et je suis ici dans mon entreprise de rembourrage et pas bien entre un travail …..

-Non non Non Non. Vous n’allez pas jouer avec nous. Nous avons besoin d’une date.

-Eh bien, je vais rembourser la dette dans une semaine. Je prendrai la peine d’emprunter de l’argent et d’obtenir de l’argent pour payer

-Nous allons dépenser chaque jour et vous allez nous payer jusqu’à ce que vous ayez fini de payer ce compte.

-Ok, parfait

-Il ne veut pas entendre plus que non, qu’aucun travail n’est venu. Vous savez déjà que nous allons dépenser chaque jour jusqu’à ce que vous ayez fini de payer cette facture. Alors, combien allez-vous payer?

-Demain, je paierai des frais, en deux versements

-Eh bien, alors demain nous passons par deux tranches. Vous savez que vous ne pouvez plus trouver d’excuses.

L’écoute électronique a également donné lieu à une conversation entre un autre prévenu et un employé de la société de mandats Western Union. Il lui a demandé un virement de 1 147 366 $ qu’il devait recevoir et quel était le solde de son compte. La femme a répondu que c’était 9 806 840 $. Ils ont également discuté entre eux d’un plan pour leurs activités illégales. Ils voulaient s’étendre à Neuquén et La Pampa.

La justice a fait une descente au domicile des accusés. Dans les procédures 280 000 pesos, 3 400 dollars, 326 000 pesos colombiens, 150 bolivars, une machine à compter les billets ont été saisis; des milliers de cartes «Payez maintenant»; les reçus de transferts d’argent à l’étranger, par exemple 291 144 pesos et 10 536 dollars EU vers la Colombie; un pistolet Bersa, 100 balles, un camion et sept motos. L’enquête détaille que «de nombreux agendas et carnets ont également été obtenus qui détaillaient le suivi de chacun des clients, s’ils étaient un bon payeur ou non, s’ils avaient un ou plusieurs prêts, le domaine et l’activité où ils travaillaient, leurs données personnelles s’il valait la peine – en fonction de l’état de votre dette – de vous faire une “visite”, car on a observé qu’ils l’appelaient en code parmi les membres de l’organisation “.

L’accusation indique que les manœuvres illégales de prêts usuraires s’est produite entre au moins mars 2017 et novembre 2018. Le juge fédéral Santiago Inchausti a poursuivi les huit Colombiens pour les crimes d’association illicite et d’usure aggravée et le chef de gang également pour blanchiment d’argent. Le magistrat a considéré l’enquête close et Le procureur Adler lui a déjà demandé d’être renvoyé devant un procès oral, qui dépend désormais de la décision du juge.

