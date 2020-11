Avec le thème «J’imagine», ce dimanche la jeune Française Valentina s’est déclarée lauréate de la dix-huitième édition du festival Junior Eurovision, dans laquelle la Sole espagnole (sur la photo) et leur chanson “Palante” a conclu à la troisième place parmi douze pays de la compétition, derrière le Kazakhstan, deuxième. . / RTVE / Ra l Tejedor

Madrid, 29 novembre . .- La jeune Française Valentina a été proclamée ce dimanche la gagnante de la dix-huitième édition du Concours Eurovision de la Chanson Junior, avec la chanson “J’imagine”, tandis que l’espagnol Soleá et sa chanson “Palante”, un mélange de flamenco et de pop urbaine, a terminé à la troisième place, parmi douze pays en compétition.

La deuxième place est revenue à Karakat Bashanova, du Kazakhstan, avec “Forever”.

Comme l’a montré la forte augmentation des votes (plus de 4,5 millions), ce dimanche a peut-être été l’une des éditions pour enfants les plus attendues après seulement quelques mois, les adeptes les plus fidèles ont été laissés en cale sèche pour la première fois. dans l’histoire de 65 ans de la version adulte en raison de covid-19.

Pour sauver Junior Eurovision, ses organisateurs ont procédé à une nouvelle approche avec toutes les performances des participants enregistrées dans leur propre pays d’origine et une scène centrale à Varsovie en direct, à partir de laquelle les présentateurs ont cédé la place à chacune des performances et ils ont procédé au décompte final classique des votes.

Dans ce format pour enfants, il y a la circonstance que, en plus du verdict des jurys professionnels, les téléspectateurs de différents pays peuvent voter pour eux-mêmes et gratuitement, ce qui, après deux victoires consécutives pour la Pologne avait déjà commencé à réveiller le soupçons du reste des participants.

La XVIII édition du concours a débuté avec la performance de la lauréate 2019, Viki Gabor, une diva pop à part entière qui a fait la devise de cette année: “Move the world” puis l’Allemagne a inauguré cette édition, dans sa première performance dans le Junior.

Bien qu’avec moins de budget que la version adulte, les scénographies pittoresques et purement eurovisives ne manquaient pas, comme le pari apocalyptique biélorusse avec Arina Pehtereva ou le jeu des portes de l’Unité néerlandaise, qui a donné lieu aux fameux «mèmes» sur Twitter.

Les spectateurs n’ont ignoré ni l’abus allégué des «playbacks» ni la pénurie de masques affichés parmi les participants et leurs danseurs, à l’exception de quelques pays, dont l’Espagne, avec Soleá.

La française Valentina, la favorite de départ, a interprété “J’imagine”, une chanson pop hyper-colorée entre des scènes d’un Paris fantastique dans lequel Notre Dame est restée ignifuge.

Après plusieurs instants où la victoire semblait à la portée de l’Espagne, elle a finalement obtenu 133 voix, derrière la France (200 et le Kazakhstan (152).

Ils ont été suivis, dans cet ordre: Pays-Bas (132), Biélorussie (130), Géorgie (111), Ukraine (106), Malte (100), Pologne (90), Russie (88), Serbie (85) et Allemagne ( 66).