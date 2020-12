. / EPA / LUDOVIC MARIN / Archives

Nouakchott, 20 décembre . .- La France a alloué une aide financière à la Mauritanie d’un montant global de 12,5 millions d’euros pour faire face à la pandémie de Covid-19, selon un communiqué publié par son ambassade à Nouakchott.

Le premier volet de cette aide est un don de 2,5 millions d’euros qui sera utilisé en urgence pour financer des actions d’urgence contre le coronavirus et un projet de restructuration du ministère mauritanien de la Santé.

Le communiqué explique que ce montant contribuera, d’une part, au renforcement des capacités de surveillance épidémiologique, de diagnostic et d’examens virologiques et de soins aux patients, et d’autre part, à l’acquisition de matériel sanitaire.

Depuis l’apparition du covid-19 en Mauritanie, avec une population de 4 millions d’habitants, en mars dernier, le pays a enregistré quelque 12 000 infections et 264 décès.

La deuxième vague, qui a débuté il y a un mois, préoccupe particulièrement les autorités qui ont demandé le soutien de pays amis et de partenaires extérieurs.

Le communiqué de l’ambassade de France fait également état d’un financement supplémentaire de 10 millions d’euros pour mettre en place un filet de sécurité sociale et un système de transfert de fonds pour compenser le manque de revenus d’un grand nombre de Mauritaniens (210000 ménages bénéficiaires).

Il a également cité des fonds pour former des jeunes de Nouakchott à la fabrication de masques en tissu et d’appareils pour se laver les mains.

Le communiqué de presse annonçait également la suspension du service de la dette mauritanienne pour un montant de 5,3 millions d’euros pour la période comprise entre mai 2020 et décembre de la même année.

Enfin, il a rendu compte de la contribution de la France à une initiative multilatérale dont la Mauritanie est bénéficiaire, qui consiste à payer une quantité de vaccins dont bénéficiera 20% de la population du pays.