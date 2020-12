Le gouvernement français a présenté mercredi un projet de loi pour lutter contre «l’islamisme radical» qui vise à resserrer le contrôle des lieux de culte et à interdire certaines pratiques «incompatibles» avec les valeurs de la République française, dans un contexte de tension avec la monde musulman.

“Ce projet de loi n’est pas un texte contre les religions, ni contre la religion musulmane en particulier”, a déclaré le Premier ministre Jean Castex lors d’une conférence de presse.

“C’est au contraire une loi de liberté, une loi de protection, une loi d’émancipation du fondamentalisme religieux”, at-il ajouté.

Le texte, composé d’une cinquantaine d’articles, et qui est présenté comme l’un des derniers grands projets de loi du quinquennat de Macron (2017-2022), cherche à répondre à l’inquiétude des Français face à la menace jihadiste et à une récente vague de attentats.

Il comprend des dispositions visant à renforcer le contrôle sur le fonctionnement et le financement des associations et des lieux de culte, ainsi que la lutte contre les messages incitant à la haine et diffusant des informations personnelles sur Internet.

Cette dernière disposition est la réponse du gouvernement au meurtre en octobre d’un professeur près de Paris qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet dans une classe sur la liberté d’expression.

Le professeur Samuel Paty avait été menacé en ligne avant sa décapitation par un islamiste présumé à la mi-octobre. Dans les messages, publiés par certains parents, son nom et celui de son école étaient mentionnés.

La mort de Paty s’ajoute à la longue liste d’attaques jihadistes en France, dont les massacres de 2015 dans la rédaction du magazine satirique Charlie Hebdo et à la salle de concert du Bataclan, et une attaque contre une église à Nice (sud) également en octobre de cette année, qui a fait trois morts.

– Critiques de l’étranger –

Le texte, présenté à l’occasion du 115e anniversaire de l’emblématique loi de 1905 sur la laïcité, est le fruit de trois années de réflexion pour trouver une solution à ce que Macron appelle «l’hydre» islamiste.

Le projet de loi propose également des critères plus stricts pour autoriser l’enseignement à domicile pour les enfants de plus de trois ans, afin d’empêcher les parents de retirer leurs enfants des écoles publiques et de les inscrire dans des structures islamiques clandestines.

Elle interdirait également aux professionnels de la santé de délivrer des certificats de virginité, sous peine d’une amende de 15 000 euros (environ 18 000 dollars) ou jusqu’à un an de prison, et empêcherait les autorités de délivrer des titres de séjour aux candidats polygames.

Pour lutter contre les mariages forcés, les fonctionnaires de l’état civil devraient «s’entretenir séparément avec les futurs époux en cas de doute sur le caractère libre du consentement».

Le texte contient également des dispositions interdisant à une fille d’hériter simplement parce qu’elle est une femme.

L’exécutif devra naviguer dans un contexte politique délicat, après avoir vu comment sa majorité parlementaire s’est rebellée en début de mois contre une loi sécuritaire jugée «liberticide».

Outre une majorité divisée, le gouvernement devra également faire face à l’opposition en guerre avant le débat sur le projet de loi à l’Assemblée nationale au début de 2021.

Les manifestations à l’étranger ne manquent pas non plus, avec de violentes manifestations anti-françaises au Bangladesh ou au Pakistan, des protestations de dirigeants musulmans et des critiques de la presse anglo-saxonne d’un texte accusé de lancer un anathème contre tous les musulmans.

Ce texte a causé une gêne même aux États-Unis, l’un des principaux alliés de la France. “Lorsque vous êtes trop répressif, la situation peut empirer”, a déclaré mardi Sam Brownback, un émissaire américain pour la liberté religieuse.

meb / jz