Madrid, 18 janvier . .- L’équipe de France de handball a clôturé la première phase de la Coupe du monde en Égypte avec des victoires complètes, après avoir battu la Suisse 25-24 lundi, un jour au cours duquel la Suède a lancé un avertissement sérieux au a battu les hôtes 24-23 et la Norvège n’a pas échoué et a certifié sa passe au tour suivant après avoir battu l’Autriche 38-29.

Une passe au tour suivant que la France avait déjà assurée avant d’entamer la journée, ce qui n’a pas empêché les hommes de Guillaume Gille d’ajouter une nouvelle victoire, dans un affrontement éclipsé par la blessure du gardien Wesley Pardin.

Le gardien français, qui a ébloui lors de la première journée face à la Norvège, a dû quitter la piste à vingt minutes de la première période dans les bras de ses coéquipiers Luka Karabatic et Valentin Porte, après s’être blessé au genou.

Circonstance qui n’a pas empêché l’équipe de France de remporter une longue victoire contre la Suisse, en grande partie grâce au bon travail de Vincent Gérard, qui a remplacé Pardin avec un succès exceptionnel sous les bâtons.

En fait, Gérard, qui a clôturé le match avec 42% d’arrêts, a évité avec ses interventions le match nul de l’équipe helvétique, dans une finale vibrante du match où la France était sur le point de laisser échapper le revenu de deux buts (25 -23) avec lequel il a affronté la dernière minute et demie du match.

Mais la Suisse, où le défenseur central Andy Schmid, qui a inscrit dix buts, a une nouvelle fois percuté le gardien français, qui a finalement scellé la victoire française (25-24) avec un arrêt dans la dernière seconde sur le tir de Medhi Ben Romdhane.

Une victoire qui permettra à la France d’accéder au second tour, dans lequel elle affrontera le Portugal, l’Islande et l’Algérie ???, avec un total de quatre points, deux de plus que la Norvège, autre des grands favoris pour l’or, qui a dû attendez le dernier jour pour sceller mathématiquement votre classification.

Une obligation qui n’a pas empêché le sélectionneur norvégien Christian Berge de donner du repos à la grande star de l’équipe nordique, le central Sander Sagosen, qui “n’a joué” que trente-deux minutes, après avoir disputé pratiquement les deux matchs précédents contre la France et l’Autriche.

Suffisamment de temps pour Sagosen pour tirer jusqu’à neuf buts et sept passes décisives, dans un affrontement les Norvégiens ont finalement cassé dans les dix premières minutes de la seconde période (30-21).

Et c’est que la Norvège a un long chemin à parcourir, à commencer par une deuxième phase, dans laquelle le Portugal s’impose comme le principal rival des Norvégiens et des Français dans la lutte pour les deux places qui donnent accès aux quarts de finale.

L’équipe portugaise, grande révélation du dernier Championnat d’Europe, a ajouté sa troisième victoire consécutive et a certifié son classement avec des points complets, tout comme la France, après avoir battu l’Algérie 26-19 lundi, dans un affrontement dans lequel le Portugal Il n’a pas laissé le choix à l’équipe nord-africaine.

Les équipes islandaises accompagneront le Portugal dans la deuxième phase du groupe F, qui a battu le Maroc 31-23 dans un affrontement dans lequel le jeune défenseur central Gisli Kristjansson a laissé de très bons détails, et l’Algérie, qualifiée grâce à la triomphe qu’il a réalisé lors de la première journée sur l’équipe marocaine.

De son côté, la Suède a lancé un avertissement sérieux, après avoir battu lundi l’Egypte 24-23, emmené par l’entraîneur espagnol Roberto García Parrondo, qui permettra aux Scandinaves d’accéder à la deuxième phase avec des points complets.

Avantage que l’équipe suédoise a remporté, après avoir battu les hôtes dans un duel dans lequel après avoir défilé pendant quarante-quatre minutes dans le marqué, la Suède a fini par imposer leur plus grande profondeur sur le banc dans la section finale.

Grâce à la présence de joueurs comme le gardien Mikael Aggefors, qui avec ses arrêts peu nombreux mais importants, a permis à l’équipe suédoise de profiter des moments où l’Égypte devait reposer ses pièces clés.

Un fait qui n’a pas empêché l’Egypte, qui a laissé un magnifique empreinte en première mi-temps, d’avoir un dernier ballon à égaler, ce qu’Aggefors a stoppé à l’ailier Hassan Kaddah.

La Macédoine du Nord sera également dans la deuxième phase, qui a arraché au Chili le dernier billet en jeu dans le groupe G, après avoir battu l’équipe sud-américaine 32-29, dans un match que les Macédoniens, dirigé par un grand Kiril Lazarov, auteur de huit buts, ont cassé en leur faveur avec un partiel de 5-1 mesuré en seconde période.

Un second tour dans lequel la Suède, l’Égypte et la Macédoine affronteront les équipes de Russie, Biélorussie et Slovénie, demi-finalistes du dernier Européen, qui compensait la défaite qu’elles avaient concédée contre la Russie la veille, avec une victoire (29- 25) de l’équipe biélorusse.

Ce triomphe a été joué par Blaz Janc de Barcelone, qui a marqué huit buts, et Jure Dolenec, qui en a marqué un de moins, a signé par plus de la moitié des buts de l’équipe slovène.

Une victoire qui permettra à ceux de Ljubomir Vranjes d’entamer le deuxième tour avec deux points, un de moins que la Russie, qui avec leurs devoirs déjà faits se sont emportés dans leur match contre la Corée du Sud, comme en témoignent les rares quatre buts (26-30) pour lequel ils ont battu la toute jeune équipe asiatique.

Javier Villanueva