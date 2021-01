. / EPA / YOAN VALAT

Paris, 15 janvier . .- Le gouvernement français n’exclut pas ce que serait un troisième confinement si la situation épidémique s’aggrave beaucoup, et justifie le nouveau tour de vis dans les restrictions qui arriveront dès demain pour ne pas avoir à prendre d’autres mesures plus lourde compte tenu de ce qui se passe dans les pays voisins.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a défendu l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 dans toute la France à partir de ce samedi car “c’est la mesure que nous avons jugée la plus efficace”, mais cela n’exclut pas qu’elles puissent être prises. dans les prochains jours, «autre», comme la détention à domicile.

Ce confinement “est une option qui est sur la table si la situation empire beaucoup”, a-t-il prévenu dans un entretien à la chaîne France Info, au lendemain du jour où le Premier ministre Jean Castex a détaillé les restrictions supplémentaires aux mouvements.

Attal a reconnu que la situation épidémique en France est «fragile» mais s’est en même temps efforcé de souligner que l’augmentation des infections n’est pas «exponentielle» comme dans les pays voisins.

Ce jeudi, les autorités sanitaires ont signalé 21228 cas, un chiffre similaire à celui des derniers jours, et très loin des plus de 60000 survenus un certain jour lorsque le deuxième accouchement a été décrété fin octobre, qui a duré jusqu’à 15 décembre.

L’un des nouveaux dispositifs qui s’impose désormais en France est de renforcer le contrôle de tous ceux qui arrivent de pays hors Union européenne (UE), qui devront passer un test de coronavirus avant de commencer le voyage, et cela à la en arrivant, ils devront passer une semaine en isolement avant de passer un nouveau test.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’en est pas de même pour ceux qui arrivent des pays de l’UE, le porte-parole de l’exécutif a avancé que le président français, Emmanuel Macron, fera des propositions sur ce point au reste des partenaires du Conseil européen convoqué. pour la semaine prochaine.

«Il est important», a-t-il dit, «que lorsque des décisions sont prises, nous en discutons ensemble».

Attal a noté que les mouvements à l’intérieur des frontières intra-européennes sont très importants et que chaque jour 350 000 Français vont travailler dans d’autres pays voisins.

Concernant les vaccins, il a déclaré qu ‘”il est tout à fait possible” que les capacités industrielles du groupe pharmaceutique français Sanofi soient utilisées pour produire en France certains des fabricants qui les commercialisent déjà et qui ont déjà été autorisés dans l’UE.

De cette manière, l’objectif serait d’accélérer la production afin d’augmenter le taux de vaccination. Le porte-parole du gouvernement français a souligné que, qu’elles soient fabriquées dans le pays où elles sont fabriquées, la France recevra un quota fixe de commandes conjointes effectuées par la Commission européenne, en fonction de sa population.

Sanofi a admis en décembre que son projet de vaccin COVID qu’il développe avec le britannique GSK ne progressait pas comme prévu, il espère donc pouvoir être prêt au plus tôt au quatrième trimestre 2021.