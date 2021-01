Le ministre français de la Santé, Olivier Verán, assiste à la vaccination des agents de santé au centre de vaccination de l’Hôtel-Dieu à Paris, France, le 4 janvier 2021. Martin Bureau / Pool via REUTERS

Par Dominique Vidalon et Sudip Kar-Gupta

PARIS, 5 janvier (.) – La France intensifie la campagne de vaccination contre le COVID-19, élargissant son objectif initial en incluant davantage d’agents de santé et en simplifiant les procédures pour administrer les doses plus rapidement, a déclaré mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran. La campagne en France a démarré lentement, entravée en partie par la bureaucratie et la décision du président Emmanuel Macron de faire preuve de prudence dans l’un des pays les plus sceptiques en matière de vaccins au monde.

Cependant, la France a pris du retard par rapport à ses voisins comme le Royaume-Uni et l’Allemagne, et le président demande désormais que le programme de vaccination soit accéléré.

Véran a déclaré à la radio RTL que le gouvernement allait “accélérer et simplifier notre stratégie de vaccination”. Quelque 300 centres devraient être opérationnels dès la semaine prochaine, selon le ministre.

Dans un premier temps, il s’agissait pour la première phase, qui a débuté en France le 27 décembre, de se concentrer sur les résidents des maisons de retraite médicalisés et leurs aidants. Mais à la fin de la première semaine, la France avait administré un peu plus de 500 vaccins.

Au cours du week-end, le premier personnel de l’hôpital a commencé à recevoir le vaccin. Le gouvernement a ajouté des ambulanciers paramédicaux et des agents de santé au premier groupe cible.

D’ici fin janvier, la France aura commencé à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile, selon Véran.

Le coronavirus a coûté la vie à 65415 personnes en France, le septième plus grand nombre de décès au monde. La France a reçu un premier lot de 500 000 doses du vaccin développé par Pfizer et l’allemand BioNTech et devait en recevoir 500 000 supplémentaires par semaine. Vous recevrez également 500 000 doses mensuelles du vaccin Moderna une fois qu’il aura obtenu l’approbation réglementaire en Europe et en France.

PLUS D’INJECTIONS

Les règles exigeant que seul un médecin ou une infirmière, sous la supervision directe d’un médecin, injectent le vaccin seront également assouplies. Selon Verán, un médecin sera autorisé à superviser plusieurs infirmières en même temps dans un centre de vaccination.

De même, les règles exigeant que toute personne souhaitant un vaccin COVID-19 consulte d’abord un médecin seront simplifiées.

Pendant ce temps, la France était en état d’alerte pour les signes d’un enracinement de la variante britannique du coronavirus.

Verán a déclaré qu’entre 10 et 15 cas de la variante avaient été détectés en France. Sa propagation frénétique dans le sud de l’Angleterre a contraint le Premier ministre Boris Johnson à annoncer lundi un troisième lock-out national.

La France reste sous un couvre-feu nocturne. Les restaurants, bars, musées et cinémas sont toujours fermés. Verán a déclaré qu’il espérait que la France pourrait ouvrir ses stations de ski pour les vacances de février, mais qu’une telle décision dépendrait de l’activité virale.

(Informations de Dominique Vidalon Sudip Kar-Gupta; écrit par Richard Lough; édité par Jacqueline Wong, Ed Osmond et Raissa Kasolowsky; traduit par Tomás Cobos)