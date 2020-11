Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré lundi que son pays allait renforcer le contrôle aux frontières et expulser les étrangers soupçonnés d’intégrisme islamique, après la série d’attentats terroristes que le pays a subis en un mois à peine. . / EPA / YOAN VALAT

Paris, 2 novembre . .- Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé ce lundi que son pays renforcera le contrôle aux frontières et expulsera les étrangers soupçonnés de fondamentalisme islamique, après la série d’attentats terroristes qui a souffert le pays en un mois seulement.

Darmanin a expliqué, dans une interview accordée à la chaîne “BFMTV”, qu’au cours du dernier mois 16 suspects de radicalisation islamique ont été expulsés et qu’il a demandé aux préfets (délégués du gouvernement) de interner d’autres étrangers en situation irrégulière sur lesquels même type de soupçons et qui s’élèvent à «cent».

Il s’agit d’organiser leur expulsion vers les pays d’origine, qui dans bien des cas n’en veulent pas.

Il a avancé qu’à la fin de cette semaine, il se rendra en Tunisie et en Algérie pour travailler avec ses homologues dans une plus grande coordination antiterroriste et pour que ces pays acceptent l’expulsion de leurs ressortissants soupçonnés de radicalisation islamique en France.

Ces déplacements ont été arrangés après les conversations téléphoniques du président français, Emmanuel Macron, avec les plus hautes autorités de ces pays du Maghreb.

L’auteur de l’attaque contre une église de Nice jeudi dernier au cours de laquelle trois personnes ont été tuées, identifiées comme Ibrahim Issaoui, est un Tunisien de 21 ans qui était entré clandestinement en Europe fin septembre via l’île italienne de Lampedusa et il était venu en France très récemment.

Issaoui, abattu par les policiers municipaux, est hospitalisé et lorsque son état s’améliorera, il sera interrogé.

Darmanin a indiqué qu’il se rendrait également prochainement en Russie pour discuter du retour des Tchétchènes radicalisés là-bas. Le meurtrier du professeur Samuel Paty, décapité alors qu’il quittait son école de la région parisienne le 16 octobre, était un garçon tchétchène de 19 ans, réfugié en France.

Le ministre de l’Intérieur a insisté sur le fait que les frontières seront “mieux contrôlées”, sans donner de détails sur la manière dont cela sera fait. Mais alors il a indiqué: “Ne faisons pas croire qu’en désignant les étrangers nous contrôlons le terrorisme.”

Pour le démontrer, il a noté que la plupart des terroristes ont la nationalité française et qu’il existe des profils différents parmi les étrangers.

“Le terrorisme – a-t-il souligné – n’a rien à voir avec la nationalité ou la couleur de la peau”, mais avec l’intégrisme islamique.

La France a porté l’alerte terroriste à son plus haut niveau après l’attaque de Nice, ce qui se traduit entre autres par une augmentation de 3.000 à 7.000 du nombre de soldats patrouillant dans les rues ou gardant des lieux stratégiques à travers le pays.

Également avec la mobilisation de 3 500 réservistes de la gendarmerie et la disponibilité de 3 500 gendarmes et policiers depuis les unités mobiles jusqu’aux préfets.