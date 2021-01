Dean Bombac de Slovénie en action pendant le match entre la Slovénie et la Suède à la 27e Championnat du monde de handball masculin au Caire. . / EPA / Mohamed Abd El Ghany / PISCINE

Madrid, 22 janvier . .- L’équipe de France a fait un pas de géant vers les quarts de finale de la Coupe du monde, après avoir battu l’Islande 26-28 vendredi, lors d’une journée où la Slovénie, demi-finaliste du dernier championnat d’Europe, il s’est accroché à ses options de qualification, après avoir sauvé un match nul angoissant (28-28) contre la Suède.

Le triomphe de l’équipe de France, qui, malgré le comptage de tous ses matches par victoires, a à nouveau suscité de nombreux doutes sur son jeu.

Et c’est que si les Gaulois avaient déjà eu de sérieuses difficultés pour battre la Suisse et l’Algérie lors de leurs deux derniers matches, ce vendredi ils ont de nouveau souffert de l’indicible pour vaincre l’Islande, qui jusqu’à présent était passée inaperçue dans le tournoi.

Un triomphe qui avait un nom bien à lui, celui du gardien Yann Genty, qui avec ses interventions dans la phase finale du match a sauvé la France d’un revers qui aurait considérablement compliqué le chemin des Gaulois vers le tour suivant.

Genty, qui a clôturé le match avec un spectaculaire arrêt de 56%, a mis fin aux espoirs de victoire d’une équipe islandaise qui, chaque fois qu’elle avait l’occasion de porter un dernier coup au tableau de bord, manquait de sang-froid pour y parvenir.

Tout le contraire de l’équipe de France, qui dans les moments de vérité a retrouvé le pivot barcelonais Ludovic Fabregas à maintes reprises sur la ligne des six mètres, qui n’a raté aucun des cinq tirs qu’il a tentés.

Une formule qui a conduit la France à une victoire (26-28) qui laisse les Gaulois avec un pied et demi en quart de finale qu’ils pourraient même atteindre, subissant même une défaite lors de la dernière journée contre le Portugal.

Une circonstance qui met gravement en péril la continuité du tournoi en Norvège, finaliste lors des deux dernières éditions, malgré la nette victoire (36-23) que les Nordiques ont remportée ce vendredi contre l’Algérie.

Un crash dans lequel cette fois oui, l’entraîneur Chrisian Berge a donné à sa grande star, Sander Sagosen quelques minutes de repos, ce qui n’a pas empêché le défenseur central de marquer jusqu’à six buts en un peu plus de vingt et une minutes qu’il était sur la piste.

Et est-ce qu’après les victoires de la France et du Portugal, qui ont battu la Suisse 29-33, dans un triomphe dans lequel le pivot Victor Iturriza a joué un rôle fondamental, l’équipe norvégienne pourrait être exclue de la Coupe du monde dans le cas où les Portugais ont battu la France le dernier jour.

Une défaite qui ne pénaliserait pas les Gaulois, qui obtiendraient le ticket pour les quarts de finale et comme premiers du groupe, tant qu’ils ne reculeraient pas de plus de deux buts contre l’équipe portugaise.

Si le combat entre les Français, les Portugais et les Norvégiens pour les deux places de quart de finaliste du groupe III semble vif, non moins passionnant est esquissé le combat dans le groupe IV, dans lequel jusqu’à quatre équipes, la Suède, l’Égypte, la Russie et la Slovénie, Ils atteindront le dernier jour avec des options de qualification.

Sprint final dans lequel les équipes égyptienne et suédoise partiront avec un léger avantage, malgré le nul (28-28) que les Scandinaves ont signé ce vendredi contre la Suède après avoir concédé un but dans la dernière seconde.

Un duel de styles, entre le plus élaboré et imaginatif de l’équipe slovène, et le plus direct, le classique défendre, courir et tirer, de l’équipe suédoise, qui est venu avec le score même (27-27) à la dernière minute.

Dernières secondes au cours desquelles la Suède semblait déséquilibrer le match en leur faveur avec un but à une demi-minute de la fin pour la conclusion de Hampus Wanne, mais la Slovénie n’a pas gaspillé la dernière possession pour signer définitivement les tableaux (28-28) avec le but final de Matej Gaber.

Résultat qui permettra aux Suédois de sceller leur place en quart de finale avec un nul dans le match qui affrontera la Russie dimanche prochain.

Le même score dont l’Egypte aura besoin, qui ce vendredi n’a pas donné la moindre option (35-26) à la Biélorussie avec un nouvel affichage du centre Ahmed Elahmar, auteur de huit buts, dans le duel qui affrontera la Slovénie.

De son côté, la Russie, qui a fait ses devoirs et battu la Macédoine du Nord 20-32, dans un affrontement condamné au repos (9-19), devra battre l’équipe suédoise si elle veut rester en vie dans la compétition. comme la Slovénie, qui aura une dernière balle contre les hôtes.

Javier Villanueva