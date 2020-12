PARIS (AP) – Les autorités françaises ont confirmé le premier cas de la nouvelle variante du coronavirus qui a conduit à un confinement strict en Grande-Bretagne et à des restrictions de voyage à l’international.

Un Français vivant en Angleterre est arrivé en France le 19 décembre et a été testé positif pour la nouvelle variante vendredi, a indiqué l’agence de santé publique dans un communiqué. Il n’avait pas développé de symptômes et a été isolé dans sa maison située dans la ville de Tours, au centre du pays.

Les autorités suivaient les contacts de l’individu et les laboratoires analysaient les résultats d’autres personnes qui auraient pu contracter la nouvelle variante, selon le communiqué.

Certains pays européens ont également signalé des cas de la nouvelle variante, qui, selon les autorités britanniques, semble plus contagieuse et se propage rapidement. L’annonce de la Grande-Bretagne, faite le 19 décembre, a amené plusieurs pays à suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni, et la France a interdit tous les passagers et le fret du pays pendant deux jours, causant d’énormes problèmes de trafic dans le pays. Port britannique de Douvres.

La France a rouvert la frontière, mais demande maintenant à toute personne venant de Grande-Bretagne de présenter la preuve qu’elle n’est pas infectée par la nouvelle variante.

Un deuxième verrouillage partiel a considérablement réduit les cas de coronavirus en France, mais ils ont de nouveau augmenté au cours des deux dernières semaines. La France a l’un des taux de mortalité dus au virus les plus élevés au monde.