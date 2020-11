. / EPA / MANUEL DE ALMEIDA

Madrid, 14 nov . .- L’équipe de France, grâce à un but de Ngolo Kanté, a assuré, par avance, sa présence dans la phase finale de la Ligue des Nations que l’Allemagne et l’Espagne joueront mardi prochain à Séville.

L’équipe de Didier Deschamps a donné un coup de force. Après la rougeur subie lors du match amical de mercredi dernier contre la Finlande, il a démontré son statut de champion du monde face à l’actuel vainqueur de la Ligue des Nations, le Portugal (0-1), qui s’est écrasé contre les bâtons et l’ordre français.

Pour la France, l’attention du milieu de terrain de Chelsea a suffi, qui a repris un rebond du gardien Rui Patricio sur une frappe d’Adrien Rabiot.

L’attaque du Portugal, menée par Cristiano Ronaldo, Joao Felix et Bernardo Silva, remplacé plus tard par le Barça Trincao, n’a pas pu battre Hugo Lloris.

La défense de la couronne portugaise s’est terminée à l’Estadio da Luz, où la France a assuré sa qualification pour la phase finale. En l’absence de journée, il mène par trois points et l’écart de buts notamment au Portugal.

Parallèlement, la Suède a ajouté sa première victoire dans son groupe, 2-1 contre la Croatie, dans un match qu’elle a dominé contre un rival sans inspiration et auquel elle a également transféré la pression de la perte de la catégorie, placée le dernier jour.

A Solna, les buts du milieu de terrain de la Juventus Dejan Kulusevski, dépassé par Mikael Lustig et Marcus Danielson en temps additionnel en première mi-temps, ont remis le triomphe scandinave sur les rails. La Croatie, avec Luka Modric tout le match, n’a réduit l’écart à huit que de la fin, avec un but contre son camp de Danielson.

Plus ouvert est le groupe 4, qui a changé son ordre. L’Allemagne a fait passer l’Espagne de la première place, qui n’est pas passée d’un match nul à un but au stade St. Jakobs Park de Bâle contre la Suisse. L’Espagne doit désormais gagner à Séville mardi prochain.

C’était une nuit noire en Espagne. Toujours à contre-courant depuis que Breel Embolo a mis les Helvètes en tête au tableau de bord, il a évité la défaite à la dernière minute avec un but de Gérard Moreno. Il a raté deux pénalités, exécutées par Sergio Ramos, et a joué la dernière ligne droite avec un autre homme, pour l’expulsion de Nico Elvedi.

L’Espagne ne dépend plus d’elle-même. C’est un point derrière l’Allemagne, qui n’a pas raté la visite d’Ukraine à Leipzig (3-1).

Et que les Ukrainiens en ont profité sur douze minutes grâce à un but de Roman Yaremtchouk pour passer du parquet d’Oleksandr Zubkov.

La réaction allemande a été écrasante. Leroy Sané a terminé 23e à égalité, puis Timo Werner est apparu. L’attaquant de Chelsea a marqué un doublé dans la demi-heure et en seconde période, ce qui a condamné l’accident et a donné l’initiative à l’équipe de Joachim Low.

Il sert l’Allemagne avec le nul à Séville pour assurer sa présence dans la phase finale.

Dans le reste des catégories, Chypre a remporté sa première victoire en battant le Luxembourg (2-1), tandis que le Monténégro a conservé la tête du groupe 1 de troisième division après un nul sans but en Azerbaïdjan.

Dans cette dernière catégorie, les îles Féroé maintiennent leur domination dans le groupe B après avoir fait match nul en Lettonie (1-1) dans le groupe 1 malgré la victoire de Malte contre Andorre (3-1). Saint-Marin et Gibraltar ont égalisé sans buts.