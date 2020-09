Une fraternité de l’Université de Géorgie fait l’objet d’une enquête après la découverte de messages «racistes et sexistes» dans une discussion de groupe, selon des responsables.

Le chapitre de l’école de Lambda Chi Alpha s’est suspendu indéfiniment après la divulgation des textes, a écrit dimanche le Conseil interfraternité de l’UGA sur Twitter.

Au cours du week-end, l’étudiante Arianna Mbunwe a tweeté des captures d’écran qui, selon elle, montraient des messages racistes de membres de la fraternité.

En référence à l’article de Mbunwe sur le COVID-19 ayant un impact disproportionné sur les Noirs, un utilisateur de l’application a écrit: « Celui-ci est vraiment drôle. »

« Coronavirus: voit une fille blanche, s’enfuit parce qu’elle a des privilèges », a répondu une autre personne, selon les captures d’écran. « Aussi Coronavirus: voit une personne noire, suppose qu’elle est probablement pauvre et manque d’assurance maladie, attaque. »

Également dans les messages qui seraient venus du groupe de discussion de la fraternité, quelqu’un a écrit: «Seigneur, donne-moi la force de ne pas appeler cette femme d’insulte raciale.»

Un représentant de la section Lambda Chi Alpha n’a pas immédiatement répondu à la demande d’informations de McClatchy News mardi après-midi.

Bien que l’UGA n’ait pas précisé ce qui était dit dans les messages qui ont conduit à la suspension du chapitre, le Conseil Interfraternité a qualifié les textes de «racistes, sexistes et autrement discriminatoires». L’école affirme qu’un incident survenu sur l’application GroupMe fait l’objet d’une enquête de la part de son bureau de l’égalité des chances.

«L’Université de Géorgie est au courant des commentaires scandaleux et offensants impliquant des membres d’une organisation étudiante au cours du week-end», a déclaré le porte-parole Greg Trevor à McClatchy News dans un courriel. «De telles déclarations de sectarisme et d’intolérance n’ont pas leur place sur notre campus, et nous les condamnons dans les termes les plus forts.»

Le conseil dit qu’il prévoit de «tenir l’organisation et les individus responsables des conséquences de leurs actes».

« Ces remarques désobligeantes sont odieuses au désir du Conseil pour tout membre de la communauté universitaire de se sentir accueilli dans la vie grecque et sur le campus », ont écrit des responsables sur Twitter. «Nous avons beaucoup travaillé à cette vision et le Conseil reste déterminé à forger une telle réalité pour notre génération et la suivante.»

L’histoire continue

Mbunwe a déclaré à WSB-TV qu’elle espérait que les étudiants impliqués seraient expulsés de l’université.

«Je veux qu’ils soient dissous et leur charte révoquée», a-t-elle déclaré à la station.

UGA sur son site Web répertorie plus de 60 organisations grecques. Le campus est à Athènes, une ville située à environ 70 miles à l’est d’Atlanta.