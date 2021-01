Berlin, Allemagne – 18 décembre: un homme marche dans le couloir du Bundestag allemand alors qu’un drapeau de l’UE se reflète sur un panneau de verre le 18 décembre 2020 à Berlin, en Allemagne. L’Union européenne et le Royaume-Uni peinent à trouver un accord alors que les négociations sur le Brexit se poursuivent. (Photo par Michele Tantussi / .) Photographe: Michele Tantussi / . Europe

(Bloomberg) – Après un début d’année à succès pour les ventes d’obligations de la zone euro, un barrage de dette de l’Union européenne risque de cannibaliser la demande future de ses pays membres.

Le bloc devrait lancer ses premières obligations de l’année cette semaine, après que ses ventes initiales de dette sociale en 2020 aient attiré des enchères record. Il suivra cela en 2021 en démarrant 750 milliards d’euros (905 milliards de dollars) d’émissions conjointes pour financer la reprise de la région après la pandémie.

Cela a préparé le terrain pour un remaniement des allocations de fonds qui pourrait voir la dette nationale abandonnée ou évitée pour faire de la place, selon des investisseurs du continent, notamment Janus Henderson à Londres, Grupo Novo Banco à Lisbonne et Degroof Petercam à Bruxelles. Il y a des spéculations sur les obligations européennes qui pourraient un jour rivaliser avec les bunds allemands ou les bons du Trésor américain.

«Cela fait une grande différence en termes de concurrence avec les autres dettes souveraines européennes», a déclaré Andrew Mulliner, gestionnaire de portefeuille obligataire mondial chez Janus Henderson Investors, qui supervise 277 milliards de livres (376 milliards de dollars). «À mesure que les émissions de l’UE se développent, elles devraient devenir le actif sûr liquide préférentiel pour l’Europe. Cela signifie probablement que la demande pour des pays comme la France diminuera, toutes choses étant égales par ailleurs. “

Auparavant, l’UE n’avait qu’un encours de dette modeste, provenant principalement de prêts de crise de la zone euro à l’Irlande et au Portugal. Pourtant, la pandémie a tout changé. Les pays membres ont surmonté leurs différences pour sceller un plan révolutionnaire pour financer la reprise. Alors que la Banque centrale européenne en achètera, les investisseurs obligataires seront sur la sellette pour le reste.

Changeur de jeu

Cela change la donne pour tous ceux impliqués dans la scène obligataire de 12 billions d’euros du continent, qui doivent retravailler les stratégies autour d’un émetteur qui ne rentre pas facilement dans les catégories traditionnelles. L’ampleur de l’offre du bloc dépassera bientôt celle de la plupart des souverains de la zone euro. Son intention de vendre une partie de la dette aux enchères – un format utilisé presque exclusivement par les gouvernements – brouille encore les lignes.

“Il est probable que les investisseurs remplaceront l’exposition par la dette semi-core comme la France et la Belgique, ainsi que par d’autres ASS et des pays moins liquides plus petits comme l’Autriche et la Finlande”, a déclaré Ronald van Steenweghen, qui gère environ 1,5 milliard d’euros chez Degroof Petercam. La gestion d’actifs.

Jusqu’à présent, les obligations sociales de l’UE ont surperformé la dette nationale, même s’il n’y a eu aucun signe d’intérêt en baisse dans la région, avec un appel d’offres presque record pour une syndication italienne ce mois-ci. Le prochain point d’intérêt est la France, qui vend mardi un billet de 50 ans. La résilience vient du fait que les investisseurs bénéficient d’un soutien du programme d’achat d’actifs de 1,85 billion d’euros de la BCE.

Néanmoins, les répercussions de l’émission exceptionnelle se poursuivront probablement au-delà du marché des obligations d’État. Près des deux tiers des investisseurs en obligations sécurisées qui ont répondu à une enquête auprès des investisseurs d’ABN Amro Bank NV ont indiqué qu’ils rééquilibreraient les obligations souveraines, supranationales et d’agences en 2021, environ un cinquième des trésors bancaires citant l’augmentation de l’offre de l’UE comme facteur moteur. .

L’élément de concurrence se reflète également dans les projets d’un tiers des banques de transférer la négociation des obligations européennes des bureaux couvrant la dette de l’Afrique subsaharienne à leurs équipes d’obligations d’État européennes, selon une enquête de BlackRock Inc. auprès des participants du côté vendeur.

«C’est vraiment un nouveau venu en ville qui a incité des investisseurs atypiques à le regarder», a déclaré Vasco Teles, gestionnaire de fonds au Grupo Novo Banco Gestão de Activos à Lisbonne, qui se concentre sur les obligations d’État européennes mais qui est maintenant l’un des plus grands détenteurs. de la dernière dette à 15 ans de l’UE. “Nous avons dû être inventifs en traitant l’UE comme une sorte de nouvel émetteur, car auparavant nous n’avions pas envisagé leurs obligations.”

Beaucoup d’argent

Tout assouplissement de la demande de dette nationale pourrait en théorie faire grimper les coûts d’emprunt des administrations publiques, ce qui aurait un effet secondaire négatif involontaire. Pourtant, dans un monde où tous les actifs sont tirés par des largesses sans précédent de la banque centrale, des changements d’allocation importants ne déclencheront probablement qu’un changement marginal de prix.

Les «sortes d’abondance de liquidités dans lesquelles nous allons vraisemblablement vivre au cours des demi-douzaines prochaines années» signifient qu’il y aura peu de pression immédiate de la dette de l’UE sur le prix des obligations d’État comparables comme la France, selon Teles. Les plus grands bénéficiaires de fonds de l’UE auront également moins besoin d’émettre leur propre dette.

Les rendements partent également de niveaux historiquement bas et souvent négatifs, ce qui signifie qu’une grande partie du continent est effectivement payée pour emprunter pendant une décennie. Les taux allemands sont les plus bas de la région, en dessous du niveau que les banques obtiennent pour l’argent de stationnement à la BCE, ce qui signifie que les fonds avides de rendement envisagent également les obligations européennes comme un remplacement potentiel.

«C’est bien plus aux dépens de l’Allemagne», a déclaré Simon Bell, qui gère 30 milliards de dollars chez Legal & General Investment Management, et a racheté la dette conjointe du bloc. “Il est vraiment difficile de s’enthousiasmer pour les rendements allemands lorsqu’ils se négocient en dessous du taux de dépôt.”

La dette allemande restera attractive comme couverture contre un éventuel éclatement du bloc ou de la monnaie commune, compte tenu de la vigueur de son économie domestique. Selon Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille senior pour les taux européens chez Pimco Europe GmbH, l’UE ferait de nouvelles étapes vers l’union politique et fiscale pour que le marché voit la nouvelle dette conjointe supplanter les bunds.

Pour le moment, la dette de l’UE peut continuer à attirer l’attention en raison de tout l’argent investi dans des actifs qui prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Un tiers des fonds de la pandémie sera constitué d’obligations vertes et le bloc a déjà émis divers ténors de dette sociale dans le cadre de son programme de soutien à l’emploi SURE.

«Les obligations SURE offrent un objectif d’impact positif clair, disposent de liquidités et, en plus de cela, elles présentent également un niveau attractif», a déclaré William de Vries, gestionnaire de fonds chez Triodos Investment Management BV. “Si l’UE émet une courbe complète d’obligations, nous diminuerons très certainement notre allocation aux souverains standards.”