Gianinna Maradona (Photo: Instagram)

Diego Maradona Il a été admis lundi dernier à La Plata et depuis mardi, il est à la clinique Olivos. Dès que l’on a su que l’ancien footballeur serait transféré, un groupe important de fans et aussi de nombreux journalistes Ils se sont concentrés à proximité du centre médical situé dans la partie nord de la ville de Buenos Aires, essayant d’obtenir les dernières nouvelles et de pouvoir parler avec l’environnement de Diez.

Ce mardi, ils sont allés à l’endroit Dalma Oui Gianinna Maradona. À l’arrivée, à bord de deux véhicules différents, ont été approchés par des journalistes, qui a essayé de les photographier et de leur parler. Les jeunes femmes ont demandé à la presse de se retirer pour pouvoir entrer et n’ont fait aucune déclaration.

Quelques heures plus tard, via son compte Instagram, Gianinna a exprimé sa colère contre la presse, mécontente de sa façon de travailler. “Laisse-moi tranquille! Laisse-moi être une fille. S’il vous plaît, je vous demande! Ce qu’ils font, c’est du harcèlement, mon visage sera le même tous les jours et je ne leur dirai jamais un ‘a’», A déclaré la fille de Diego via son compte Instagram.

En ce sens, il a poursuivi: «Arrête de frapper le camion et monte devant et dis que je suis coupable de t’avoir marché. Veuillez faire preuve d’empathie. Votre droite se termine là où la mienne commence!“

La fureur de Gianinna Maradona (Photo: Instagram)

Puis le journaliste Pablo Layus Il a posté sur son compte Twitter une vidéo de l’arrivée de Gianinna au centre médical et a assuré que la jeune femme «s’était fâchée» et que sa réaction était «comprise». A quoi elle a répondu: “Vraiment, Pablo, rien ne me met plus en colère. C’est la même histoire depuis quatre jours. Il n’y a rien de nouveau à regarder à l’intérieur du camion et aujourd’hui, ils mettent mon brevet en ondes. C’est possible?“

La fille de Diego Maradona était très en colère contre la presse (Photo: Twitter)

Ce mardi, Leopoldo Luque, Le médecin personnel de Maradona qui l’a opéré cette semaine pour un hématome sous-dural à la tête, a convoqué Alfredo Cahe, ancien médecin des Diez, qui a fait des déclarations sur sa situation: «Toute la famille est d’accord, les filles, les sœurs, que donc Diego est ingérable et va se détériorer de plus en plus. Vous devez prendre le taureau par les bois et rester ferme, rechercher les meilleurs professionnels. Diego, c’est comme quand je l’ai emmené à Cuba ».

En dialogue avec TyC Sports, il a prévenu que l’ancien footballeur devait suivre un traitement pour arrêter l’alcool: «Maintenant, nous le faisons sous sédation, somnolant un peu. Vous avez déjà l’expérience de tant d’années précédentes et nous connaissons toutes les étapes que vous devez franchir. Il veut aller. Dès qu’il prend une lucidité totale et qu’on baisse sa médication, il veut partir».

“Maintenant, nous devons nettoyer Diego et ensuite nous verrons. Nous sommes en train de le nettoyer complètement“A expliqué Cahe, qui a précisé que Maradona” est toujours un patient très compliqué “et qu’une fois qu’il quittera la clinique Olivos, il aura besoin d’une” assistance permanente “.

L’entrée de Gianinna Maradona à la clinique Olivos (Vidéo: “Intrusos” – Amérique)

Interrogé sur la perspective positive qui pourrait exister en tenant compte du fait qu’il a réussi à mettre fin à la consommation de drogues dites dures dans le passé, Cahe a été énergique: «L’alcool est une drogue, cela a changé une chose pour une autre. Je me souviens que les années précédentes, ce n’était pas seulement le médicament que Diego utilisait, mais l’alcool était l’une des bases importantes de la toxicomanie de Diego. Mais je ne veux pas parler du passé, mais de la façon dont nous allons planifier maintenant. Si Diego nous donne une idée de son état général et commence à se rétablir, c’est une autre histoire ».

JE CONTINUE DE LIRE

“C’est ingérable et ça va se détériorer de plus en plus”: la sévère condamnation du docteur Cahe sur Maradona

L’image de Diego Maradona qui inquiétait tout le monde à La Plata: après les hommages, il a dû quitter le stade

La veillée des fans à la clinique où Diego Maradona est hospitalisé