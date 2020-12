Après le 24 novembre dernier Meilleur achat a annoncé que ses magasins d’électronique quittera le Mexique le prochain 31 décembre, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se sont demandé si un dédouanement de vos marchandises et quand serait-ce.

Après plusieurs jours d’attente, au petit matin de ce 3 décembre internautes alertés que le portail web du magasin proposait des consoles de jeux Commutateur Nintendo avec jusqu’à 50% de réduction (3599 pesos), ce qui l’a amené à être va s’épuiser dans quelques minutes. La nouvelle s’est propagée de tweet en tweet, ce qui a conduit la console à tendance sur la plateforme numérique.

Les conséquences de cela se sont reflétées en heures, car non seulement le site Web est tombé en panne, mais depuis avant midi, des images et des vidéos de de longues files de personnes attendant d’entrer dans les magasins physiques qui sont toujours ouverts dans le pays. Des agglomérations qui signifiaient évidemment un risque de contagion de coronavirus (COVID-19[feminine), à des dates déjà compliquées pour le personnel médical, en raison de rebond des cas positifs et des hospitalisations.

Dans le cas des magasins situés à Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez et Cuauhtémoc, dans le Mexico, en plus des longues files d’attente, des gens qui ils ne respectaient pas la distance saine et certains étaient sans masque.

Un autre cas était dans le magasin polanco, où même le Le maire Miguel Hidalgo a temporairement fermé les installations en raison de l’encombrement.

De plus, dans les états de Morelos, Jalisco et Querétaro les mêmes problèmes se sont également produits.

Cependant, de nombreux chanceux ont pu arriver à l’heure et acquérir des ordinateurs portables, des drones et des écrans à des prix très attractifs. Mais ceux qui ne l’ont pas fait ont montré leur frustration à travers l’inévitable mèmes dans les réseaux sociaux.

Compte tenu de l’afflux inhabituel de clients et des quelques mesures sanitaires dues à la pandémie, Best Buy a publié un Libération sur leurs réseaux sociaux pour annoncer que a avancé l’heure de fermeture de ce jeudi.

Pour Best Buy Mexico, le plus important est votre sécurité et votre santé, c’est pourquoi, en raison de l’afflux élevé d’aujourd’hui, nous avons décidé de fermer nos magasins physiques avant les heures régulières.

Ils ont ajouté que les ventes de liquidation sera effectuée plus tard, qui seront communiqués en temps voulu.

En raison de l effets économiques qui a amené le pandémie COVID-19, Best Buy a décidé de fermer son 48 agences du pays, après 13 ans d’entrée sur le marché mexicain et avec un investissement initial de 45 millions USD.

“Malgré ce travail extraordinaire, les effets de la pandémie ont été très profonds et il n’est pas viable pour nous de maintenir nos activités au Mexique”, a-t-il déclaré le 24 novembre. Fernando Silva, président de Best Buy México pour le journal El Financiero.

Le dirigeant de l’entreprise d’origine américaine a expliqué que une aide et un accompagnement seront proposés à vos collaborateurs durant ce processus de changement, en plus de cela les conditions de conclusion seront plus favorables que celles établies par la loi.

En ce sens, il précise que les travailleurs seront couverts Assurance-vie tout au long de 2021 et à ceux qui ont Assurance des grands frais médicaux Il leur sera également étendu bien qu’il ait précisé qu’il ne se conformera à ce dernier point que s’ils le font actuellement embaucher.

