LeBron James, son fils Bronny James et Larsa Pippen

La vie de James Lebron Elle a été convulsée dans les dernières heures en raison d’une rumeur qui liait son fils, Bronny James, avec la L’ex-femme de Scottie Pippen, Larsa Pippen. “Ils ont joué avec le mauvais gars”, était la menace de l’attaquant des Los Angeles Lakers, qui a annoncé qu’il allait engager une action en justice.

La figure de la NBA a explosé de fureur dans les réseaux social après qu’un journaliste a déclaré que le jeune homme aurait une liaison avec l’ex-épouse du joueur historique des Chicago Bulls, 30 ans plus âgé que l’adolescent.

Tout a surgi pour un réponse avec un emoji que Bronny lui a donné, Le fils aîné de LeBron, à une photo publiée par Larsa Pippen sur son Instagram. Des rumeurs ont été immédiatement déclenchées, mais ce qui a irrité la famille James, ce sont les informations fournies par le journaliste Robert Littal, du portail BSO, qui a assuré que Bronny et Larsa échangeaient des messages, en supposant qu’il y avait une relation entre eux.

Le premier était l’adolescent qui a nié les rumeurs et a précisé: «J’ai juste aimé la photo de la mère de l’un de mes meilleurs amis. Ils sont tous très enfantins ». Alors, sa mère Savannah James et l’épouse actuelle de LeBron, qui a annoncé qu’il allait engager des poursuites judiciaires contre le correspondant. “Avec tout ce qui se passe dans le monde et C’est la merde dont ils parlent toute la journée En fin de compte, vous parlez d’un mineur. Je me fiche du genre de célébrité qu’ils pensent être. C’est un gamin et toute cette merde doit finir. “

Le post de LeBron James sur les rumeurs qui liaient son fils Bronny à Larsa Pippen, l’ex-femme de Scottie et 30 ans plus âgée que l’adolescent

Enfin, c’était LeBron James lui-même qui a éclaté et a laissé une forte menace: “Oh-oh! Ils ont baisé le mauvais gars. Bonne chance. Ce ne sera pas joli. “

Et comme si quelque chose manquait à cette histoire, Larsa pippen Il a également remis en question les rumeurs et annoncé qu’il poursuivrait en justice le journaliste en question.: «Ces histoires sont tellement dégoûtantes. Le fait que les amis de mes enfants ne puissent pas aimer mes photos sans que certaines personnes n’écrivent des trucs bizarres est fou. Je vais vous poursuivre pour avoir écrit ces mensonges dégoûtants. “

LeBron James félicite Marc Gasol après une autre grande performance des Los Angeles Lakers

Marc Gasol a brillé dans la victoire retentissante des Lakers de Los Angeles sur les Timberwolves du Minnesota (127-91) et, après le match, il a reçu les éloges de LeBron James, qui a particulièrement salué la capacité de l’Espagnol à passer. «Il y a des joueurs qui voient les jeux avant qu’ils ne se produisent. Ils le font avec leur esprit, ils le font avec leurs laissez-passer … Et Marc est l’un d’entre eux “a assuré la star de l’équipe de Los Angeles lors de la conférence de presse d’après-match. “Il voit ce sport d’une manière qui est très similaire à ce que je vois”, a-t-il ajouté, louant “l’intelligence de Gasol au basket”.

Le pivot a réalisé 12 points (sans erreurs de tir et avec 3 sur 3 en triples), 8 passes décisives, 7 rebonds et 4 blocs dans les 20 minutes qu’il a jouées contre quelques loups faibles de ses compatriotes Ricky Rubio (9 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 18 minutes) et Juancho Hernangómez (6 points et 5 rebonds en 13 minutes). Gasol a caressé le triple-double, est ressorti dans le quintette partant des Lakers et a donné un récital de passe du haut poste, un aspect de son jeu très apprécié par l’équipe de Los Angeles quand il a été décidé de le signer.

LeBron James se rend à Marc Gasol: “Voir les pièces avant qu’elles ne se produisent” (. / EPA / ALEX GALLARDO

Juste à la fin de la réunion, l’Espagnol Il a été interviewé à la télévision américaine sur le court du Staples Center de Los Angeles (USA) et a résumé ses premières impressions après trois matchs de NBA avec James. “C’est un joueur tout à fait unique”, Dit Gasol avec un sourire. «Il a une grande intelligence. Tout voir des deux côtés de la piste. Il est très généreux et est un excellent compagnon », il prétendait. L’entraîneur des Lakers Frank Vogel s’est également joint aux compliments à Gasol, qui lors des deux matchs précédents n’avait pas eu beaucoup de fortune sur le terrain offensif. “Avec Marc au poste élevé, nous avons enfin vu (aujourd’hui) comment nous pouvons être lorsque nous jouons avec lui avec sa passe à partir de là”, a-t-il déclaré.

«Ce soir, c’était fantastique (…). On en a parlé: on n’a pas fait assez (pour jouer avec Gasol) lors des deux premiers matchs (…). Et tous nos joueurs savent que lorsque le ballon atteint Marc Gasol, le mouvement est activé », a-t-il ajouté. Les Lakers, qui ont remporté le titre NBA dans la «bulle» d’Orlando (USA), ont ajouté leur deuxième victoire de la saison et affronteront les Portland Trail Blazers lundi.

