Trois astronautes américains et un astronaute japonais ont décollé des États-Unis dimanche pour la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’une fusée de SpaceX, le nouveau système de transport spatial de la NASA après neuf ans de dépendance à la Russie.

“C’est une belle journée pour les États-Unis et pour le Japon”, a déclaré le chef de la NASA, Jim Bridenstine, lors d’une conférence de presse.

La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé parfaitement et à l’heure prévue du Kennedy Space Center en Floride (sud-est), illuminant le paysage nocturne de la côte.

À bord de la capsule fixée à la partie supérieure se trouvaient les astronautes américains Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, et le japonais Soichi Noguchi.

«C’était un lancement incroyable», a déclaré le capitaine Hopkins, une fois en orbite.

Moins de trois minutes après le décollage, à une altitude de 90 km et alors que la fusée roulait à 7000 km / h, le premier étage de l’engin spatial s’est détaché sans incident pour revenir sur Terre, car il sera réutilisé dans une mission prévue en 2021 qui mènera quatre astronautes à l’ISS.

Pendant ce temps, le deuxième niveau, avec la capsule, a continué son cours et sa trajectoire était correcte, comme annoncé par SpaceX.

Ce voyage durera 27 heures et demie, et la capsule Dragon devrait accoster mardi vers 04h00 GMT à l’ISS, où se trouvent deux Russes et un Américain. L’équipage y restera six mois.

Ce vol “opérationnel” poursuit la mission de démonstration réussie menée de mai à août, au cours de laquelle deux astronautes américains ont été transportés vers l’ISS puis amenés en toute sécurité sur Terre par SpaceX.

Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, s’est rendu au centre spatial pour assister au lancement.

“Bienvenue dans la poursuite d’une nouvelle ère d’exploration spatiale habitée aux États-Unis”, a-t-il déclaré peu de temps auparavant.

La capsule Dragon de SpaceX est le deuxième appareil actuellement capable d’atteindre l’ISS, aux côtés du très fiable russe Soyouz, qui a emmené tous les visiteurs à la station depuis 2011, après que les États-Unis aient interrompu ses vols habités il y a neuf ans. années. Une deuxième navette, fabriquée par Boeing, pourrait être opérationnelle dans un an.

La NASA espère cependant continuer à coopérer avec la Russie. Pour ce faire, il a proposé de prévoir des places pour ses cosmonautes dans de futures missions et entend que les Américains continuent à utiliser régulièrement le Soyouz.

Mais les négociations s’éternisent. “Nous voulons un échange de places”, a déclaré vendredi le chef de la NASA lors d’une conférence de presse. «Les pourparlers sont en cours», se borna-t-il à dire, comme il le fait depuis des mois.

– Budget sans clôture –

La réalité est que les liens entre Washington et Moscou dans le domaine spatial, l’un des rares secteurs où ils étaient encore bons, s’affaiblissent. Rompant plus de 20 ans de coopération pour l’ISS, la Russie ne participera pas à la prochaine mini-station conçue par la NASA autour de la Lune, la Gateway.

Le chef de l’agence spatiale russe Roskosmos, Dmitri Rogozine, ironisait en 2014 sur la nécessité pour les États-Unis d’utiliser un «tremplin» pour atteindre l’ISS. Et Elon Musk, le patron controversé de SpaceX, n’a pas oublié la provocation et a répondu en mai: «Le tremplin fonctionne».

SpaceX est devenu la bête noire de Rogozine. En plus de devenir le transporteur préféré de la NASA, la société de Musk est également un leader sur le marché des lancements de satellites privés, obligeant finalement la Russie à revoir son programme spatial vieillissant.

Cet été, Roskosmos a annoncé un projet de construction d’une nouvelle fusée réutilisable, “non semi-réutilisable comme SpaceX”, a souligné Rogozine. “Nos ingénieurs … ne veulent pas répéter ce que font leurs collègues de SpaceX, mais les surpasser.”

Mais le simple fait que Roskosmos soit comparé à une entreprise privée sert à illustrer la nouvelle ère dans laquelle le monde est entré depuis les années 2010: l’espace n’est plus le monopole des États.

La stratégie américaine, intensifiée pendant le mandat de Donald Trump, consistait à privatiser l’accès aux environs de la Terre, dynamisant l’activité d’entreprises comme SpaceX et Boeing avec des millions de dollars de contrats pour devenir des prestataires de services pour la NASA et pour toute personne ou entreprise privée.

“La NASA a été un désastre complet lorsque nous avons pris la relève. Aujourd’hui, c’est à nouveau le centre spatial le plus” chaud “et le plus avancé du monde, de loin!”, A écrit le président sortant.

Joe Biden, qui remplacera Trump en janvier, a également fait l’éloge de la NASA et de SpaceX, mais sous un autre angle. “C’est la preuve de la puissance de la science et de ce que nous pouvons accomplir en combinant innovation, ingéniosité et détermination”, a tweeté le président élu.

Mais le changement politique à Washington est un moment complexe pour l’agenda spatial, qui n’a pas encore reçu du Congrès les dizaines de milliards de dollars nécessaires pour mettre fin au programme Artemis sur la Lune en 2024.

Bridenstine a annoncé qu’il quitterait son poste pour permettre à Biden de fixer ses propres objectifs spatiaux. À ce jour, le démocrate n’a pas encore évoqué la date de 2024 pour marcher à nouveau sur la Lune.

