WASHINGTON – Les porte-avions de la marine américaine seront prêts à se battre à longue portée dans le futur, a déclaré samedi le directeur de la guerre aérienne du service.

Adm arrière.Greg Harris a déclaré à un public virtuel que la conclusion d’une nouvelle étude de la structure des forces sur l’aile aérienne du transporteur – l’avion et le personnel associé affectés aux porte-avions – plus une combinaison de nouveaux systèmes et de nouvelles armes en ligne rendraient le transporteur pertinent. alors même que des adversaires potentiels investissent dans des armes à longue portée pour tenir à distance le puissant bras de frappe de la Marine.

L’ajout du MQ-25 Stingray, un drone ravitailleur sans pilote pour le ravitaillement des avions développé par Boeing, contribue à cet effort, tout comme les chasseurs de nouvelle génération, a déclaré Harris.

«Le MQ-25 ajoute de l’autonomie, ce qui ajoute la létalité au groupe de frappe des porte-avions», a-t-il déclaré. «Lorsque vous ajoutez cette plage supplémentaire aux 4e et 5e générations[eration] combattants; lorsque vous ajoutez cette plage à la plage que nous recherchons pour la famille de systèmes de dominance aérienne F / A-XX ou de nouvelle génération; si vous ajoutez cela aux armes à longue portée que nous achetons actuellement et que nous cherchons à nous procurer à l’avenir: nous avons la capacité de frapper à distance, avec volume et rythme. »

Les commentaires de Harris interviennent trois semaines après que la Chine a organisé un test de haut niveau de ses missiles balistiques anti-navires DF-26B et DF-21D tirés dans la mer de Chine méridionale, un avertissement apparent aux États-Unis qui continuent d’exploiter régulièrement des porte-avions en la région malgré les protestations chinoises. En juillet, la marine a envoyé le Nimitz et le Reagan naviguer ensemble dans la mer de Chine méridionale dans une démonstration de force à deux transporteurs que la Chine a critiquée comme «provoquant des troubles».

Les questions sur la pertinence du transporteur face aux missiles anti-navires chinois ont persisté, bien que les analystes et la marine disent que l’aile aérienne peut être augmentée pour combattre aux distances nécessaires pour maintenir la plate-forme pertinente.

Une étude récente de l’aile aérienne a forcé le service à remettre en question ses hypothèses sur la portée à laquelle l’aile aérienne peut combattre, a déclaré Harris.

«Nous venons de terminer une future étude de la structure de la force navale qui portait très spécifiquement sur l’aile aérienne du transporteur, et tout au long de cette étude, les gens qui travaillaient avec nous nous ont mis au défi d’opérer de plus en plus loin de la menace, en supposant que les systèmes de menace étaient va nous empêcher de pouvoir opérer à l’intérieur de certaines gammes », a-t-il dit, ajoutant que le résultat était que la Marine pourrait le faire fonctionner avec des changements prévus et déjà en cours.

«Je n’arrêterai jamais de le dire: le porte-avions à propulsion nucléaire est l’un des 11 aérodromes les plus survivants au monde», a déclaré Harris, faisant référence aux 11 porte-avions américains. «Vous mettez en plus de cela une aile aérienne porteuse flexible et soutenue par un groupe de frappe de porte-avions et toutes les capacités qui résident avec nos DDG de vol III et le reste de nos systèmes, vous avez une capacité incroyable qui est capable de frapper à distance , en profondeur et en volume. »

La Marine a commencé à travailler sur un nouveau programme de chasseurs habités à longue portée qui devrait commencer à entrer en service dans les années 2030, a rapporté USNI News en août.