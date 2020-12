Juan Manuel Santos visitant le site de l’effondrement à La Gabriela, Bello. / .

Ce 5 décembre 10 ans après la tragédie du quartier La Gabriela, à Bello, Antioquia. Le glissement de terrain de ce dimanche, rappelle Javier Villegas Abogados, a enterré 37 maisons et plus de 100 personnes parmi les enfants et les adultes qui célébraient les premières communions des plus jeunes, faisant 80 morts.

C’était une tragédie annoncée, rappelez-vous les différents enregistrements de l’époque, qui arrivent accompagnés de photos du président de la République de l’époque Juan Manuel Santos et d’un groupe de ses ministres, qui Ils sont venus sur place pour présenter leurs condoléances et organiser l’évacuation des habitants des localités voisines, pour éviter une tragédie encore pire.

Annoncé parce que, depuis 2005, le groupe d’avocats, Corantioquia, la zone métropolitaine de Valle de Aburrá, la direction de la prévention et de l’attention aux catastrophes DIPAD-BELLO et le bureau du procureur sectionnel 203 basé à Bello, ils avaient mis en garde contre le risque imminent dans lequel les habitants de la «Calle Vieja» se trouvaient dans le quartier de La Gabriela.

Après tout, Corantioquia elle-même avait souligné en mai de la même année que les conditions de stabilité et de capacité de charge du terrain et le gisement de matière qui y a été trouvé étaient pratiquement inconnus et qu’en outre, en raison d’une mauvaise gestion de l’eau, il était possible que des fuites se produisent qui finiraient par provoquer le glissement de terrain mentionné.

Cependant, la seule action entreprise par les autorités métropolitaines a été d’ordonner «La suspension des activités de réception des gravats. Le garantir avec une enceinte adéquate et une surveillance permanente “Ce qui, comme on peut le déduire, n’a pas résolu les problèmes de logement des habitants du quartier. Le gisement, connu sous le nom de La Escombrera, est resté inactif, mais sans confinement, drainage ou consolidation qui le rendrait sûr.

Le désastre s’est terminé, au moins, 13 poursuites contre 241 proches de 51 des victimes mortelles sur les différentes autorités compétentes en la matière et, en 2014, la formulation d’accusations pour négligence contre l’ancien maire de Bello Óscar Andrés Pérez Muñoz, par le bureau du procureur général, un processus qui s’est terminé par son acquittement un an plus tard.

Pendant ce temps, la situation à La Gabriela, un quartier qui s’est développé au moment de l’invasion et sans aucune planification urbaine, continue d’être une situation de vulnérabilité. Selon El Tiempo, une bonne partie du quartier est sans service d’eau potable depuis au moins 20 ans. Ceci, malgré la station d’épuration des eaux de source à seulement un kilomètre et demi.

Cependant, le panorama a peu à peu changé depuis juillet de cette année, alors que Empresas Públicas de Medellín (EPM) a commencé les travaux pour amener le service d’aqueduc dans le quartier. En tout, 750 familles bénéficient d’une ligne express qui leur apporte de l’eau potable depuis octobre dernier. Pour ceux-ci, il y en a encore 1 500 des secteurs voisins d’Orquídea 1 et 2, Mangueras et Calle Vieja, selon le même journal.

Aujourd’hui, la publication conclut, il y a au moins quatre ou cinq autres projets qui cherchent des moyens d’apporter de l’eau potable à ces endroits de la municipalité de Bello.

