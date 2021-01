Ils ont localisé trois boîtes en carton apparemment abandonnées sur la route fédérale Mazatlán-Culiacán (Photo: Garde nationale)

Agents de la garde nationale saisi environ 100 litres de précurseur chimique, dans un état apparent de abandon, À Mazatlan, Sinaloa. Les éléments ont effectué des tournées de surveillance et ont fait la découverte avec le soutien d’un binôme canin.

Selon le Secrétariat à la sécurité et à la protection des citoyens (SSPC), les agents fédéraux «situés sur l’autoroute fédérale Mazatlán-Culiacán trois cartons apparemment abandonnés ». Après avoir effectué l’inspection à l’aide du binôme canin, ils ont trouvé cinq tambours avec le précurseur chimique.

Cependant, la dépendance n’a pas précisé quel médicament est fabriqué avec. Le matériel a été mis à la disposition du bureau du procureur général pour ouvrir le dossier d’enquête correspondant.

Ce mercredi, des agents de la Garde nationale ont saisi 83000 pilules de fentanyl et environ neuf kilos de cristal à Ahome, dans l’entité fédérative de Sinaloa. Les médicaments ont un prix estimé sur le marché national de 33 millions 900 000 pesos.

Les gardes nationaux, lors d’une patrouille sur la route fédérale Culiacan-Los Mochis, ils ont identifié une camionnette qui Je conduisais sans plaque d’immatriculation avant. Le conducteur a ignoré les signaux visibles et sonores des éléments, qui lui ont demandé d’arrêter le véhicule.

Déchaîné une poursuite pendant «plusieurs» kilomètres sur la même autoroute, selon Excelsior, jusqu’à ce que les deux unités se dirigent vers un chemin de terre, où le camion perdu le contrôle et est tombé dans une pente environ un mètre de profondeur. Le chauffeur est sorti du pick-up et a commencé courir dans la brosse, où ils ne pouvaient pas le capturer.

Une substance présentant les caractéristiques du médicament connue sous le nom de du verre a été trouvé sous les sièges dans quatre conteneurs. Aussi, en supprimant le tapisserie des sièges, ils ont trouvé quatre sacs avec le pilules de fentanyl.

Les stupéfiants ont été assurés et mis à la disposition du procureur général (FGE) de Sinaloa: ce sera l’autorité correspondante déterminer le type et le poids exacts des substances, en plus de démarrer le dossier d’enquête de cas.

D’autre part, le retournement d’un véhicule dans le Mexico découvert la taille de la logistique et du transfert dans ladite région.

Ce lundi, vers 20h30, une camionnette blanche, qui circulait sur l’Avenida Río San Joaquín, quartier Lomas de Sotelo, dans la mairie de Miguel Hidalgo a été victime d’un accident.

Selon les rapports des pompiers du CDMX, l’unité, avec les plaques NYT-8991, a été laissée sur l’auvent sur cette avenue. Pour cette raison, les autorités ont procédé à placer le camion dans une position normale et à le placer dans un endroit où il ne gênerait pas la circulation des véhicules.

Dès que les actions de sauvetage ont été menées, les pompiers ont découvert quelque chose de plus qu’un accident. Dans la camionnette, ils ont transporté au moins 150 kilogrammes de cocaïne.

«Sur l’Avenida Río San Joaquín, quartier Lomas de Sotelo, à @AlcaldiaMHmx, un camion s’est renversé, aucun blessé n’a été signalé; Nous avons procédé à placer le camion dans une position normale et à le placer dans un endroit où il ne gênerait pas la circulation des véhicules », a rapporté Firemen CDMX via son twitter.

La cocaïne était recouverte de bâches dans l’un des compartiments de l’unité. Selon le journaliste et auteur du livre Cártel Chilango, Antonio Nieto, la marchandise – d’une valeur approximative de 40 millions de dollars – appartiendrait à Rafael Caro Quintero, un baron de la drogue qui après 28 ans de prison a été libéré en août 2013 et est devenu une ombre incapable d’être localisé par le gouvernement mexicain et par les États-Unis, le pays qui réclame 20 millions de dollars pour sa tête.

