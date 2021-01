Photographie d’archive des membres de la Garde nationale de Porto Rico. . / Thais Llorca / Archives

San Juan, 15 janvier . .- La Garde nationale de Porto Rico (GNPR) doit être attentive aux personnes qui parlent espagnol le 20 janvier lors de l’investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis, car parmi eux elle pourrait avoir des membres du groupe d’extrême droite Proud Boys présents à Washington pour mener des manifestations.

Un groupe de 200 soldats partira ce vendredi de San Juan vers la capitale américaine pour apporter son soutien aux près de 22 000 soldats de cet organe qui assureront la sécurité le 20 janvier lors du transfert du pouvoir.

Enrique Tarrio, chef des Proud Boys, est d’origine cubaine, “on s’attend donc à ce qu’ils parlent en espagnol et mes soldats doivent être présents”, a déclaré l’adjudant général du GNPR José Reyes avant de partir pour Washington. .

“S’ils parlent espagnol, vous ne faites pas confiance. Ce n’est pas le moment de faire confiance à personne”, a déclaré Reyes à ses soldats à la base aérienne de Muñiz, près de la capitale de Porto Rico, quelques instants avant son départ pour les États-Unis.

Tarrio a été arrêté deux jours avant l’assaut du Capitole sur des accusations liées à l’incendie d’une bannière “Black Lives Matter” qu’il a enlevée le mois dernier d’une église noire historique.

On s’attend à ce qu’un premier groupe de ceux qui partent aujourd’hui revienne sur l’île le 24 et que d’autres y restent encore quelques semaines.

Le groupe qui part aujourd’hui pour Washington n’appartient pas à ceux qui mènent un travail de vaccination contre le covid-19 sur l’île, a averti Reyes.

À son tour, Reyes a indiqué que la Garde nationale des États-Unis avait demandé des membres de cet organisme de chaque État et territoire américain.

De son côté, le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, a déclaré à travers ses réseaux sociaux qu’avec lesdits soldats “Porto Rico se dira présent pour la défense de la démocratie lors de l’investiture du nouveau président des Etats-Unis”.

“Comme toujours, ils nous remplissent de fierté pour leur engagement et leur courage dans la protection de notre nation”, a-t-il ajouté.

Le dispositif strict autour du transfert de commandement aux États-Unis a été annoncé après que des partisans du dirigeant sortant, Donald Trump, ont violemment pris d’assaut le Capitole à Washington le 6 janvier, lors d’événements qui ont fait cinq morts, dont l’un de cette police. siège législatif.