La Géorgie a commencé vendredi le recomptage manuel de tous les votes émis lors des élections présidentielles, compte tenu de la faible marge du premier décompte entre Donald Trump et Joe Biden.

Miami World / Telemundo 51

Selon les données de NBC News, Biden, qui a été projeté comme président élu par divers moyens, accumule 49,5% (2472148 voix) en Géorgie, contre 49,2% (2457999 voix) pour Trump.

99% des bulletins de vote ont été comptés et NBC News indique qu’il en restait encore environ 32 000 à dépister.

Le recomptage manuel des près de cinq millions de voix, et après que tous les comtés aient certifié leurs résultats, devrait se terminer à minuit le mercredi 18 novembre, ont annoncé jeudi les autorités électorales de Géorgie.

Le recomptage est effectué en raison de l’avantage de 0,3% que Biden maintient sur Trump, après avoir compté 99% du total des votes.

Le processus commence ce vendredi avec le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, en quarantaine volontaire depuis jeudi après que sa femme, Tricia, ait été testée positive au coronavirus, comme l’a confirmé le sous-secrétaire d’État Jordan Fuchs.

Des responsables de l’État ont déclaré que le recomptage manuel, le plus important jamais enregistré dans le pays, serait supervisé par des observateurs des partis républicain et démocrate, et que chacun des 159 comtés de Géorgie avait un plan différent sur la manière dont il se déroulerait. le processus.

En fait, les plus peuplées, Fulton et DeKalb, où se situe la région métropolitaine d’Atlanta, ne commenceront ce recomptage que le samedi 14 novembre, ce que les autorités font dans la poursuite d’une “intégrité” complète du processus électoral, comme elles l’ont indiqué. Autorités de l’État.

«La presse a mal interprété cela (le recomptage manuel) comme une cession à Trump et à sa campagne. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Avant même que la campagne Trump ne parle de la possibilité d’un recomptage, nous savions qu’il y avait un but précis pour un audit dans la loi “, a déclaré Gabriel Sterling, secrétaire d’État responsable de la mise en œuvre du système de vote.