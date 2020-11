Les responsables électoraux de Géorgie espèrent publier un rapport sur le décompte de la course à la présidentielle jeudi et ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils espéraient que cela confirmerait la faible avance du démocrate Joe Biden sur le président républicain Donald Trump.

Monde de Miami / Local 10

Le recomptage manuel d’environ 5 millions de votes provient d’un audit requis par une nouvelle loi de l’État et n’a pas été en réponse à des problèmes suspects avec les résultats de l’État ou à une demande officielle de recomptage. L’Etat a jusqu’à vendredi pour certifier les résultats qui ont été certifiés et soumis par les comtés.

Les comtés étaient censés mettre fin au décompte manuel à 23 h 59 mercredi. Gabriel Sterling, qui a supervisé la mise en œuvre du nouveau système de vote de l’État, a déclaré qu’il s’attendait à ce que le bureau du secrétaire d’État publie un rapport sur les résultats d’ici jeudi midi.

Une fois les résultats des élections certifiés par l’État, la campagne perdante dispose de deux jours ouvrables pour demander un recomptage si la marge reste à moins de 0,5%. Ce recomptage serait effectué à l’aide de scanners qui liraient et compteraient les votes et serait payé par les comtés, a déclaré Sterling.

Il appartient au secrétaire d’État Brad Raffensperger de sélectionner la course à auditer, et il a déclaré que la course présidentielle avait plus de sens en raison de son importance et de la marge étroite qui sépare les candidats. En raison de cette faible marge, Raffensperger a déclaré qu’un vote à main levée était nécessaire.

Entrant dans le décompte des mains, Biden a mené Trump avec une marge d’environ 14000 voix. Les votes non comptés précédemment découverts dans quatre comtés lors du décompte manuel réduiront cette marge à environ 12800, a déclaré Sterling.

D’autres comtés ont constaté de légères différences dans les résultats lors du recomptage manuel, et les responsables électoraux des États avaient toujours dit que c’était à prévoir.

L’Associated Press n’a pas déclaré vainqueur en Géorgie, où Biden a conduit Trump d’environ 0,3 point de pourcentage. Il n’y a pas de loi de recomptage obligatoire en Géorgie, mais la loi de l’État offre cette option à un candidat défavorisé si la marge est inférieure à 0,5 point de pourcentage. La pratique d’AP n’est pas d’appeler une carrière qui est – ou est susceptible de devenir – sujette à un recomptage.