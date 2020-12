BRUXELLES (AP) – Au bord d’un Brexit sans accord, la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont convenu de poursuivre les négociations commerciales, bien que les deux aient minimisé les chances de succès.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont abandonné une échéance auto-imposée et se sont engagés à «faire un effort supplémentaire» pour conclure un accord commercial post-Brexit qui éviterait le chaos et les coûts. commercial du Nouvel An.

«Là où il y a de la vie, il y a de l’espoir», a déclaré Johnson, offrant une certaine justification pour poursuivre les pourparlers qui ont échoué pendant la majeure partie de l’année et doivent se terminer le 1er janvier, lorsque la période de transition britannique se termine, qui a divorcé de l’UE en janvier.

Avec des centaines de milliers d’emplois et des dizaines de milliards dans le commerce en jeu, Von der Leyen a déclaré après son appel téléphonique avec Johnson que “nous pensons tous deux qu’il est responsable en ce moment de faire un effort supplémentaire”.

Tout cela, a-t-il ajouté, “malgré l’épuisement après presque un an de négociations et malgré le fait que les délais ont été violés à maintes reprises”.

À moins de trois semaines de la rupture définitive avec l’UE, il reste des questions clés non résolues concernant les relations futures entre le bloc des 27 nations et la Grande-Bretagne.

Quatre ans et demi se sont écoulés depuis que les Britanniques ont décidé, avec 52% des voix pour et 48% contre, de quitter l’UE et, comme le dit la devise des partisans du Brexit, de “reprendre le contrôle” des lois et des frontières Britanique.

Il a fallu plus de trois ans de marchandage pour que la Grande-Bretagne quitte les institutions politiques du bloc le 31 janvier. La déconnexion des économies étroitement liées au sein du marché unique européen des biens et services a pris encore plus de temps.

La Grande-Bretagne est restée au sein du marché unique et de l’union douanière pendant une période de transition de 11 mois. Cela implique que, pour l’instant, beaucoup n’ont pas remarqué l’impact du Brexit.

Le 1er janvier, cela deviendra réalité. Le jour de l’an apportera d’énormes changements avec ou sans accord. Ni les personnes ni les marchandises ne pourront continuer à circuler sans restrictions entre la Grande-Bretagne et ses voisins du bloc.

Les exportateurs et importateurs devront faire face aux déclarations en douane, aux contrôles des marchandises et à d’autres obstacles. Les citoyens de l’UE ne pourront plus vivre et travailler en Grande-Bretagne sans visa – bien que cela n’affecte pas les plus de 3 millions déjà présents – et les Britanniques ne pourront plus travailler ou prendre leur retraite automatiquement dans l’UE.

Des questions non résolues demeurent sur des questions importantes telles que la coopération en matière de sécurité ou l’accès au marché de l’UE pour l’énorme secteur des services financiers britannique.

Sans accord, la Grande-Bretagne commercera avec le bloc selon les conditions fixées par l’Organisation mondiale du commerce, avec tous les tarifs et obstacles que cela implique.

La Grande-Bretagne a admis qu’un départ chaotique entraînerait probablement des embouteillages dans les ports britanniques, des pénuries temporaires de certains produits et des hausses de prix des produits de base. Des tarifs s’appliqueront à de nombreux produits britanniques, dont un de 10% sur les voitures et un autre de plus de 40% sur l’agneau.

Pourtant, Johnson a déclaré que le pays “prospérera énormément” à ces conditions.

Pour relancer les pourparlers malmenés, les négociateurs ont fixé diverses échéances, mais aucun n’a réussi à rapprocher les positions sur les questions de normes commerciales, de contrôle juridique des accords et des droits des pêcheurs européens de pêcher dans les eaux britanniques.

Bien que les deux parties souhaitent s’entendre sur les conditions de la nouvelle relation, elles ont des points de vue fondamentalement différents sur ce que cela implique.

L’UE craint que la Grande-Bretagne abaisse les normes sociales et environnementales et injecte de l’argent de l’État dans l’industrie britannique, devenant un rival avec peu de réglementation économique, exigeant des garanties strictes de concurrence en échange d’un accès à ses marchés.

Pour sa part, le gouvernement britannique affirme que l’UE essaie de la lier indéfiniment aux règles et réglementations communautaires, au lieu de la traiter comme un pays indépendant.

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya, a déclaré qu’un Brexit sans accord serait un double coup dur pour les économies déjà touchées par la pandémie de coronavirus.

“Il est clair que lorsque vous établissez un accord commercial, vous êtes une nation souveraine, ils sont obligés de gérer l’interdépendance”, a-t-il fixé à Sky News. “Le Royaume-Uni et l’Union européenne sont interdépendants, alors parvenons à un accord qui reflète la nécessité de gérer l’interdépendance.”

La presse tabloïd britannique belligérante a exhorté Johnson à rester sur ses positions et a évoqué la possibilité que des navires de la marine patrouillent dans les eaux britanniques pour empêcher l’entrée de navires européens.

Mais d’autres, en Grande-Bretagne et dans l’UE, ont exhorté les deux parties à continuer de parler.

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin, qui dirige l’économie européenne la plus étroitement liée à la Grande-Bretagne, a déclaré qu’il espérait “avec ferveur” que les pourparlers ne se termineraient pas dimanche.

“Il est absolument impératif que les deux parties restent impliquées et que les deux parties continuent de négocier pour éviter une sortie sans accord”, a déclaré Martin à la BBC. “Aucun accord ne serait très mauvais pour nous tous (…) Nous sommes interdépendants.”

“Même à la dernière minute, à mon avis, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont la possibilité de conclure un accord dans l’intérêt de tous.”

___

Jill Lawless a rapporté de Londres.