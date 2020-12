Jupiter et Saturne, les deux plus grosses planètes du système solaire, se rapprocheront au plus près ce lundi, phénomène astronomique appelé “Grande Conjonction” et qui ne se reproduira pas dans ces conditions avant 2080.

Après le coucher du soleil, à 18h22 GMT, les deux géantes gazeuses apparaîtront dans le même champ de vision d’un instrument d’observation, donnant l’impression qu’elles se touchent, alors qu’en réalité elles sont séparées par des centaines de millions de kilomètres.

Pour profiter de ce spectacle il faut un simple instrument d’observation, un ciel très clair et regarder vers le sud-ouest, dans une bande de territoire qui couvre l’Europe occidentale (Irlande, Royaume-Uni, France, Espagne, Portugal) et un grand partie de l’Afrique.

L’approche visuelle entre les deux planètes a déjà commencé il y a plusieurs mois, et atteindra sa distance minimale le jour du solstice d’hiver (coïncidence du calendrier). Au final, cela donnera l’impression que les deux étoiles ne font qu’une.

La Grande Conjonction correspond “au temps qu’il faut aux deux planètes pour trouver des positions relatives similaires par rapport à la Terre”, explique Florent Deleflie, de l’Observatoire de Paris à l’..

Jupiter, la plus grande, met 12 ans pour faire le tour du Soleil, Saturne, 29. Et toutes les deux décennies environ, les deux planètes semblent se rapprocher lorsque nous regardons la sphère céleste depuis la Terre.

– Depuis 1623 –

Dans un effet de perspective, les deux géants sembleront collés ensemble, “avec une distance de seulement six minutes d’arc entre eux, ce qui correspond à environ un cinquième du diamètre angulaire de la Lune”, souligne Deleflie.

“Avec un petit instrument d’observation, même avec de simples jumelles, nous pourrons voir dans le même champ les ceintures équatoriales de Jupiter et de ses principaux satellites, ainsi que les anneaux de Saturne”, explique l’astronome.

À première vue, l’approche donnera la sensation qu’il y a une double planète, puisque «Jupiter et Saturne sont deux étoiles très lumineuses», poursuit-il.

Ce spectacle exceptionnel peut être observé pendant plusieurs dizaines de minutes, une nuit où dans plusieurs pays il y a des restrictions telles que le couvre-feu dû à la pandémie.

La dernière grande conjonction a eu lieu en 2000, mais pour trouver une distance aussi petite que celle qui se produira lundi, il faut remonter à 1623. Et un phénomène similaire ne se reproduira plus … jusqu’au 15 mars 2080.

