Facundo Tello était au centre de la scène lors de la rencontre entre River et Rosario Central qui a été joué au stade Libertadores de América à Avellaneda. Avec le match 1-0 en faveur de l’équipe Núñez, l’arbitre a décidé de lui montrer la carte rouge au défenseur de la Canalla Joaquin Laso quand il a croisé Gonzalo Montiel. Le footballeur a-t-il été expulsé de l’équipe de Kily González?

Le jeu qui a déclenché la polémique a été généré 16 minutes après le complément à la sortie d’un corner de l’équipe de Rosario. Ceux commandés par Marcelo Gallardo ont récupéré et sont partis rapidement après un dégagement de Franco Armani. Nicolás De La Cruz a joué avec Matías Suárez, qui a lancé le ballon à Gonzalo Montiel.

Le gardien Josué Ayala s’est éloigné de sa zone et le défenseur de River a réussi à l’esquiver avec une subtile touche de premier. Laso a combattu la position et a croisé le corps devant Montiel, qui est tombé au sol et Tello n’a pas hésité: il a sifflé la faute et a expulsé l’homme de Rosario Central.

Erreur de l’arbitre du match: après avoir montré la carte, il a fait le geste d’un coude qui n’a jamais existé pour justifier sa détermination. De plus, l’action n’était pas une opportunité évidente de marquer. Il n’aurait dû sonner qu’une faute imprudente lors de la contestation du ballon.

La balle arrêtée était en charge de Nicolas De La Cruz –Auteur du but qui a ouvert le score–, qui il a choisi d’atteindre le but directement mais le ballon vient de passer la barre transversale. Jusqu’à cet exemple de la rencontre, Tello avait montré un Jaune par côté: a Rodrigo Villagra aa 3 minutes du complément déjà Paulo Diaz lorsque 9 minutes de cette deuxième étape ont été jouées.

Quelques minutes plus tard, avec Central avec un footballeur de moins, River a fait la différence grâce à un but de Lucas Pratto sous le but.

Ce carton rouge à Laso n’était pas la seule erreur de Tello dans le match. Avec le match 2-0 et à quelques secondes de la fin, il a sanctionné un penalty de Paulo Díaz sur Lucas Gamba qui signifiait la remise de Central: il n’y avait aucune faute du défenseur de River à l’attaquant de Central.

