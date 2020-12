Le chauffeur n’a émis aucune déclaration concernant l’absence de son collaborateur Daniel Bisogno (Photo: Capture d’écran)

Après le dîner de Noël qui a eu lieu à l’intérieur Télévision aztèque mercredi dernier, où à travers les images diffusées, vous pouvez voir la grande majorité des journalistes et animateurs de télévision vivre en étroite collaboration, a déclaré que l’action avait été condamnée par l’opinion publique et que diverses voix l’ont qualifiée de irresponsable envers Ricardo Salinas Pliego, directeur du groupe et qui a orchestré la coexistence, et les personnages qui sont venus au milieu de la situation sanitaire actuelle.

Parmi les personnes présentes qui ont assisté à la coexistence fait partie de l’équipe Ventaneando, étant le grand absent Daniel Bisogno et Pedro Sola, C’est Pati Chapoy qui a décidé de donner son point de vue sur sa présence à la fête de fin d’année de Grupo Salinas.

En principe, l’animateur du programme d’information de l’émission a clarifié la participation volontaire à la célébration, ceci en référence à ce qui avait été spéculé selon lequel le président de la station de télévision avait «forcé» ses employés à y assister ignorant toutes les mesures de santé recommandées par le ministère de la Santé en raison de la pandémie de COVID-19.

Ricardo Salinas Pliego a été durement critiqué pour avoir exposé ses employés à la contagion au milieu du rebond du coronavirus (Photo: Twitter @ RicardoBSalinas)

C’est dans l’espace qui mène où Chapoy a pris quelques minutes pour parler de ce qui s’était passé et a commencé par expliquer que La participation à l’événement était 100% volontaire, en plus de préciser que les responsabilités de chacun en matière de mesures sanitaires sont personnelles.

«J’ai été très critiqué mais je veux clarifier plusieurs choses, tout d’abord, ce n’est pas obligatoire, lorsque nous sommes invités, tout le monde décide d’aller ou non dans ces circonstances», commencé.

Pati a été secondé par Pedro Sola, qui a décidé de ne pas participer au dîner pour mieux prendre sa retraite à la maison, et a défendu le droit pour chacun de décider ce qui est le mieux pour lui en matière de santé.

“Pedro et moi sommes arrivés avec nos masques faciaux à la réception, nous avons attendu que M. Salinas et Benjamin descendent, nous les avons salués et Pedro a pris la décision de se retirer dans sa maison”, a déclaré Chapoy.

Une constante de Salinas Pliego et de sa «vision d’entreprise» a été de contester les recommandations du ministère de la Santé (Photo: Twitter @ RicardoBSalinas)

«C’est ainsi que cela devrait être, la vérité est que nous sommes restés chez nous pendant si longtemps, Je viens juste de venir travailler, il est arrivé en voiture, je pars dès que le programme se termine et avec mon âge c’était le meilleur»A ajouté Sola.

Après le bref commentaire du chauffeur, Pati a assuré qu’elle ne récriminait pas le fait qu’elle aurait préféré rentrer chez elle, et a également assuré que Une grande partie des personnes présentes au rassemblement avait déjà souffert de la contagion de la maladie qui a fait des centaines de milliers de morts dans le monde.

“Bien sûr, je ne vous récriminent pas, je veux juste préciser que la grande majorité des participants sont déjà passés par Covid, au dîner vous enlevez le masque et entre-temps j’ai eu l’occasion de parler avec mes collègues”, a déclaré Chapoy .

Ricardo Salinas Pliego a organisé un dîner de réveillon du Nouvel An au milieu de la pandémie, ses chauffeurs ont minimisé le risque (Vidéo: Twitter)

Et concernant le clip qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux où le président du Grupo Salinas est vu debout et enregistrer des aspects du dîner critiqué avec son téléphone portable, Pati a assuré qu’il l’a fait comme preuve pour montrer que c’est bien lui qui est en charge de ses propres réseaux sociaux et n’est pas un gestionnaire de communauté comme cela a été spéculé en raison de l’activité constante présentée par son compte officiel et des multiples messages auxquels il a répondu en réponse aux nombreuses attaques qu’il reçoit quotidiennement.

“J’ai enregistré une vidéo où Ricardo (Salinas Pliego) est en concurrence avec nous et je l’ai fait précisément parce qu’il y a beaucoup de gens qui doutent qu’il soit celui qui est actif dans leurs réseaux”, a conclu l’animateur.

PLUS SUR CE SUJET:

Pati Chapoy s’est souvenue du jour où elle a affronté la vengeance de Televisa

Après la punition présumée de TV Azteca, Daniel Bisogno cherche un emploi chez Televisa: “Il semble qu’ils vont lui donner un cou”

Un prétendu châtiment, menaces et nouvelles promos: l’avenir incertain de Daniel Bisogno après le scandale avec Javier Ceriani