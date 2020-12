Alec Baldwin et sa femme Hilaria (.)

Hilaria Baldwin Elle est une célébrité aux États-Unis et a toujours été appelée «l’épouse espagnole d’Alec Baldwin» et mère de ses enfants Carmen, Leonardo, Romeo, Eduardo et Rafael. Mais son vrai nom est Hillary et n’est pas né à Majorque, en Espagne, mais à Boston. Elle-même a dû l’admettre publiquement après que plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux aient révélé qu’elle mentait sur son origine depuis plus d’une décennie.

Selon sa biographie officielle, l’épouse du célèbre acteur Alec Baldwin serait née à Majorque, mais comme elle l’a révélé et comme elle l’a finalement avoué, Elle est en fait née à Boston, même si sa famille et elle ont déménagé sur l’île espagnole quand elle était très jeune.

Un utilisateur a partagé une vidéo sur Twitter dans laquelle il a démontré que son accent espagnol n’était pas réel et dans lequel ses parents sont même apparus, dont la seule relation avec l’Espagne est d’avoir une maison d’été dans les îles Baléares. Cependant, dans des entretiens menés au fil des ans, elle a raconté qu’elle avait déménagé d’Espagne aux États-Unis à l’âge de 19 ans pour fréquenter l’Université de New York. «Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans son arnaque de dix ans dans laquelle elle se fait passer pour une espagnole»Dit la personne qui a partagé le matériel qui a causé des ennuis à Baldwin.

L’instructeur de yoga de 36 ans a dû sortir pour expliquer via Instagram après que plusieurs utilisateurs ont signalé que son accent espagnol était faux et que certains de ses anciens camarades de classe ont confirmé qu’Hillary avait grandi à Weston, dans le Massachusetts. «J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture. C’est quelque chose que je prends très au sérieux, et pour ceux qui me le demandent, je vais répéter mon histoire, comme je l’ai fait de nombreuses fois auparavant », a défendu Hilaria.

Dans sa vidéo, Hillary a déclaré: «Je suis très chanceuse d’avoir grandi en parlant deux langues différentes et j’essaie d’élever mes enfants afin qu’ils parlent également deux langues. C’est quelque chose de très important pour moi, surtout d’avoir ma famille à l’étranger », ajoutant que son frère et ses parents – tous de race américaine – résident maintenant en Espagne.

«Oui, je suis une fille blanche. Je suis une fille blanche. Disons clairement que l’Europe compte beaucoup de Blancs et ma famille est blanche. Ethniquement, je suis un mélange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Culturellement, j’ai grandi avec deux cultures, donc c’est vraiment aussi simple que ça », dit-il. “C’est ce que je suis, et je ne peux pas changer mon origine.”

Concernant son vrai nom, Hilaria a offert une étrange explication: «Quand j’étais enfant, dans ce pays, j’utilisais le nom d’Hillary, et en Espagne, j’utilisais Hilaria et ma famille, mes parents, ils m’ont appelé Hilaria. Et il a précisé que “cela le dérangeait toujours” qu’aucun des noms ne sonnait bien dans les deux langues.

Quelques années avant de rencontrer son célèbre mari, elle a décidé de quitter le nom Hilaria car c’est ainsi que sa famille l’appelle. «C’est le même nom, ce sont juste quelques lettres différentes, ils ne devraient pas être aussi bouleversés à ce sujet.», S’excusa-t-il.

Hilaria, qui compte plus de 800 000 followers sur Instagram, et l’interprète américain ont baptisé leurs cinq enfants avec des noms en espagnol: Carmen Gabriela, 7 ans; Rafael Thomas, 5 ans; Leonardo Ángel, 4 ans; Romeo Alejandro, 2 ans, et Eduardo Pao Lucas, 3 mois.

