Athènes, 12 novembre . .- La Grèce a enregistré ses pires chiffres depuis le début de la pandémie jeudi, franchissant la barrière des 3000 infectés, 50 morts et 300 intubés en une journée, malgré l’enfermement auquel le pays est soumis .

L’Organisation nationale de la santé publique (EODY) a annoncé aujourd’hui que 3 316 cas de covid-19 ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total à 66 637.

De plus, la perte de 50 personnes due au coronavirus a dû être déplorée, ce qui totalise 959 décès depuis que le premier cas a été enregistré en Grèce en février dernier.

La Grèce a battu aujourd’hui un autre record qui démontre la pression à laquelle la santé publique est soumise. Aujourd’hui, il y a 310 patients intubés, contre 297 mercredi.

La progression des infections intervient au lendemain de l’annonce par le gouvernement grec du resserrement du deuxième confinement, avec l’entrée en vigueur ce vendredi d’un couvre-feu entre 21 heures et 5 heures du matin. GMT).

Pendant ces heures, seuls les mouvements justifiés pour des raisons de santé ou de travail ou pour promener l’animal à proximité du domicile seront autorisés.

Parmi les plus de 3 000 cas enregistrés le dernier jour, 828 étaient localisés à Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, dans le nord du pays, et 756 provenaient de la région capitale de l’Attique.

La deuxième vague de la pandémie est particulièrement dure dans le nord du pays, où l’augmentation des infections en octobre a poussé les hôpitaux à la limite.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a reconnu aujourd’hui dans une intervention au Parlement pour rendre des comptes sur la gestion de la pandémie qu’ils auraient dû prendre des «mesures drastiques» auparavant à Thessalonique pour empêcher la propagation du virus, bien qu’il ait souligné le rôle du responsabilité civique et surtout la complaisance des jeunes.