Hall des arrivées de l’aéroport international Eleftherios Venizelos, Athènes. . / EPA / YANNIS KOLESIDIS / Archives

Athènes, 4 janvier . .- Les autorités sanitaires grecques ont détecté les quatre premiers cas de la souche britannique du coronavirus lors du contrôle de deux vols en provenance du Royaume-Uni, rapportent les médias locaux.

Les quatre personnes, toutes âgées de moins de 30 ans, sont arrivées à Athènes les 21 et 22 décembre et ont été testées positives lors d’un test antigénique rapide à l’aéroport, dans lequel deux cas de coronavirus non muté ont également été détectés.

Dans les tests moléculaires qui ont suivi, et dont les résultats n’étaient connus que quelques jours plus tard, il a été constaté que quatre des six cas portaient la nouvelle souche la plus contagieuse.

Les passagers ont été mis en quarantaine pendant dix jours dans un hôtel et à la fin de cette période, ils subiront un nouveau test dont le résultat dépendra de la possibilité de partir ou non.

Selon des sources sanitaires communiquées aux médias, les passagers restants sur les deux vols sont sous surveillance épidémiologique, sans qu’aucune infection n’ait été détectée à ce jour.

La Grèce, avec environ onze millions d’habitants, a jusqu’à présent enregistré 4 957 décès dus au coronavirus 140 099 cas confirmés.