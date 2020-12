. / EPA / OPEN SULTAN / Archives

Athènes, 26 décembre . .- Le premier lot de 9750 vaccins contre le covid-19 de la société Pfizer / BioNTech est arrivé ce matin à Athènes, où la campagne de vaccination baptisée Opération Liberté débutera dimanche.

Selon le gouvernement, les vaccins ont été stockés en présence du vice-ministre de la Protection civile, Nikos Jardaliás, dans un lieu secret de la région de la capitale Atica et au milieu de mesures de sécurité strictes pour garantir leur stockage adéquat.

Demain, un premier lot sera distribué dans cinq hôpitaux d’Athènes, avant lundi, il sera distribué entre les villes de Thessalonique, Larissa, Ioannina et Patras.

Une infirmière et une personne âgée seront les premières personnes à Athènes à recevoir le vaccin ce dimanche, suivies par la présidente du pays, Katerina Sakellaropulu, le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, et le président du Parlement, Konstantinos Tassulas.

Comme annoncé par le directeur du réseau grec de soins primaires et coordinateur de la soi-disant opération Liberté, Marios Themistokleus, il est prévu que 83.850 doses du vaccin Pfizer / BioNtech arriveront dans le pays d’ici le 30 décembre, 429.000 supplémentaires jusqu’à la fin janvier 333 450 jusqu’à fin février.

Le quota réservé à la Grèce prévoit que 1,2 million d’unités de cette société arriveront jusqu’à fin mars, mais à partir de janvier, il est prévu que celles des sociétés Moderna et AstraZeneca commenceront à arriver, une fois qu’elles auront reçu l’approbation des autorités sanitaires. Européen.

L’ordre de priorité en Grèce suit le modèle des autres pays, de sorte que les agents de santé et les personnes vivant dans des maisons de soins infirmiers seront les premiers à recevoir le vaccin.

AMÉLIORATION APRÈS CONFINEMENT

Après les six premières semaines de détention, qui se terminent aujourd’hui, la situation en Grèce a commencé à s’améliorer légèrement.

Au cours de la semaine dernière, le nombre d’infections a été inférieur à mille par jour et le nombre de décès inférieur à cent.

Selon l’Organisation nationale de la santé (EODY), 617 nouvelles infections ont été enregistrées le jour de Noël, portant à 134 852 le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie.

Dans le même temps, 50 personnes sont décédées vendredi, portant le nombre de décès de covid à 4 507, dans un pays d’un peu plus de 10 millions d’habitants.