Aucune solution au conflit dans les ports d’exportation. Demain réunion clé au ministère du Travail

Le président de la Chambre de l’industrie pétrolière, Gustavo Idígoras, a confirmé à ce médium que les syndicats pétroliers ont rejeté l’offre de salaire qui avait été soulevée pour leur traitement hier. Les négociations reprendront demain à 11 heures au ministère du Travail. Pendant ce temps, la grève se poursuit dans les ports d’exportation du pays.

La proposition que le secteur privé a présentée hier consistait en une augmentation de 35% pour cette année et une mise à jour basée sur l’indice Indec du coût de la vie pour 2021. De plus, un salaire supplémentaire et cette année une prime exceptionnelle de 70 000 $ pour le travailleurs qui ont contribué leur effort quotidien pendant la pandémie de coronavirus.

De leur côté, les syndicats ont ratifié l’octroi de la prime pour la pandémie, selon la demande formulée au début de la grève; augmentation de salaire de 10% à la fermeture des coentreprises cette année; Augmentation de 35% de la prime annuelle pour tous les travailleurs; pas de réduction pour les jours de grève et pour la grève paritaire de l’année prochaine, une augmentation de salaire de 25% à partir du 1er janvier, avec une clause de révision en août.

D’un autre côté, des sources proches de l’industrie pétrolière ont fait remarquer que Jusqu’à présent, 173 navires attendent de charger environ 4,7 millions de tonnes de céréales, d’huile et de tourteau de soja, pour plus de 2 000 millions de dollars. Hier de la CIARA, ils ont averti que la mesure de la force “ne génère pas seulement des pertes économiques, mais il y a aussi moins de demande de la part des pays acheteurs, l’entrée des devises étrangères est retardée et il y a un impact sur toute la chaîne agroalimentaire”.

Et à tout cela de la Chambre du pétrole, ils ont ajouté: «Nous devons faire une alliance forte de travailleurs et d’entreprises pour faire face aux urgences de notre pays, afin de contribuer au travail, à la production et à l’exportation de manière permanente et ininterrompue pendant 2021. Cet effort commun doit être la garantie de la paix sociale. Ce n’est pas le moment de politiser une négociation avancée sur les salaires élevés mais c’est plutôt le moment de s’entendre sur la paix sociale et le travail ».

Gustavo Idígoras, président de la Chambre argentine de l’industrie pétrolière

En outre, de l’entité présidée par Gustavo Idígoras, ils ont rappelé que les producteurs de pétrole sont parmi les salaires les plus élevés du secteur privé argentin, où selon le ministère du Travail, ils sont parmi les cinq plus élevés du pays parmi 255 branches d’activité, avec des salaires moyens à en septembre dernier de 144 000 pesos, contre 57 000 pesos du reste du secteur privé.

Définissez les étapes à suivre

Aujourd’hui à 16h00 aura lieu une réunion des guildes pétrolières et des receveurs de céréales pour définir les étapes à suivre, le 19 de la mesure de la force et qui aura demain une réunion mémorable dans la recherche d’une solution.

Plusieurs entités de la chaîne agro-industrielle se sont prononcées en faveur d’une solution au conflit, et ont exigé une plus grande présence de l’État dans la recherche d’un accord entre les parties garantissant que les ports puissent à nouveau fonctionner normalement.

Jusqu’à présent, la mesure de force affecte les opérations dans les usines pétrolières et les terminaux portuaires situés à Quequén, Bahía Blanca, San Lorenzo, Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Rosario, General Lagos, Villa Constitución, Zarate, San Nicolás, Ramallo et Timbúes, sauf dans certains cas spécifiques.

Enfin, en ce qui concerne la réclamation des receveurs de céréales, elle a un impact sur la plupart des ports, à l’exception de ceux gérés par l’Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Sitio 0 de Quequén, Molinos Cañuelas et ADM Argentine, où il y avait un accord sur les salaires des travailleurs.

