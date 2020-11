Dans l’image, l’entraîneur de La Guaira, Daniel Farias. . / Luis Eduardo Noriega A./Fichier

Caracas, 16 novembre . .- La Guaira et Deportivo Táchira restent à l’avant-garde du classement de football vénézuélien ce lundi, après que les deux équipes ont récolté des résultats qui leur permettent d’étendre leur domination dans les groupes dans lesquels elles se rencontrent pour un autre jour. divise le tournoi du pays des Caraïbes.

La ligue se joue dans un format à bulles et se divise en deux groupes face à la pandémie de covid-19, bien que le groupe A, dirigé par La Guaira, ait commencé à jouer ses matchs plus tôt, donc presque toutes les équipes ont déjà joué 9 allumettes.

Dans le groupe B, dirigé par Táchira, la septième date s’est terminée aujourd’hui.

TRIOMPHE SOUFFRÉ DE LA GUAIRA

Le leader solvable du groupe A a battu Carabobo 0-2, dernier de la surface et pratiquement sans options à transcender, mais souffrant excessivement dès la 11e minute, alors qu’il était dépassé en nombre par l’expulsion du jeune défenseur José Velásquez.

Et si les équipes étaient égales en force sur le terrain lorsque Luis Melo a également vu le carton rouge dans la fraction 73, ce n’est qu’en 90 + 1 que Jovanny Bolívar a rendu le score inégal, en transformant un penalty en but.

L’attaquant Charlis Ortiz a mis les chiffres finaux à 90 + 3, complétant un résultat qui rapproche l’équipe côtière de la finale du championnat.

TÁCHIRA SUIT

Dans le groupe B, Táchira a conclu un accord sans but contre le Grand Valence, dans un match dans lequel les deux équipes ont eu plusieurs occasions de déséquilibrer le tableau de bord, mais pas avec précision et fortune.

Le résultat laisse l’équipe “Atigrado” en tête du groupe avec 17 points, juste un point entier au-dessus de leur rival acharné, Caracas, qui ce même jour a battu Portuguesa 0-2.

Mener les zones donne non seulement un laissez-passer pour la finale du tournoi et la possibilité de broder une nouvelle étoile, mais aussi les équipes de la phase de groupes de la Copa Libertadores en 2021.

Pendant ce temps, les gardes de chaque groupe joueront la phase préliminaire de la compétition continentale.

TERRE DE YARACUYANOS CEDE

La lutte acharnée entre Yaracuyanos et Lara pour la deuxième place du groupe A a vécu un autre chapitre ce jour-là, lorsque la première équipe n’a pas dépassé le nul 1-1 contre Estudiantes de Mérida et a perdu sa place face à l’équipe rouge et noire.

Lara, quant à elle, est revenue du but de Manuel Granados en fraction 21 et a battu Trujillanos 1-2, grâce aux buts de Bryan Castillo et Freddy Vargas, respectivement à 47 et 68 minutes.

Ces résultats laissent Lara avec 16 unités -La Guaira mène avec 22-, le même que Yaracuyanos, qui tombe à la troisième place dans la zone en raison de son pire différentiel de buts.

RIEN DE DÉCIDÉ

Si les billets pour la finale et la Copa Libertadores ne sont pas encore fermés dans chaque groupe, les laissez-passer pour les sud-américains, qui reviendront à ceux qui occupent les troisième et quatrième places dans chaque zone, continueront également sans propriétaires définis.

Dans le groupe A, qui se jouera sur 16 dates, Mineros, Estudiantes et Trujillanos se disputent l’un de ces billets pour le Sudamericana, qui trouvera probablement l’autre classé à Lara ou Yaracuyanos.

Les billets pour l’Amérique du Sud sont encore plus disputés dans le groupe B, qui se jouera à 14 dates, et dans lequel Zamora, Aragua, Metropolitanos et Gran Valencia ont des options pour gagner l’un des billets.