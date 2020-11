L’ELN exploite une mine et du coltan au sud d’Anzoátegui

Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et l’Armée de libération nationale (ELN) ils ont distribué l’état d’Anzoátegui, exactement le territoire de la municipalité de José Gregorio Monagas, qui borde les États de Bolívar et Guárico: Mapire est géré par le premier et Santa Cruz del Orinoco par la deuxième organisation de guérilla. Ils ont commencé il y a deux ans par des contacts avec des dirigeants communautaires, ce qui les a favorisés et ne s’est pas heurté à une plus grande résistance. L’armée ne peut pas être armée dans cette zone. “Il est interdit aux guérilleros d’avoir des affrontements ici»A révélé une source militaire.

Mapire est l’une des paroisses et se trouve sur les rives de l’Orénoque, l’épicentre de ce qui était autrefois l’important Ceinture de brut lourd Orinoco. Entre la paroisse Santa Clara et Santa Cruz de Orinoco, municipalité José Gregorio Monagas de l’état d’Anzoátegui, il y a deux villages indigènes, El Guasey et San Miguel, de l’ethnie Kariña, et il y a le village Guaicupa.

Les habitants de la région et les militaires ont dit Infobae comment l’avancée de la guérilla colombienne a eu lieu dans le sud de l’état d’Anzoátegui. Les mines d’or de la municipalité de José Gregorio Monagas sont contrôlées par l’Armée de libération nationale (ELN), qui est devenue une autorité dans la région. Cela se produit après que les irréguliers colombiens ont éliminé les gangs criminels qui avaient cette activité.

Un ancien conseiller membre de Fedepetrol a été menacé par la guérilla parce qu’il s’était consacré à la chasse au bétail. Les intérêts n’ont ni couleur ni pouvoir.

Ce sont les guérilleros qui punissent ceux qui volent, les voleurs ou ceux qui commettent des crimes de vol de bétail dans la région et qui ont gagné la sympathie des habitants. «Ils, l’ELN, sont installés sur la ferme de Carlos Valery, un éleveur de la région, exactement entre Santa Clara et Santa Cruz del Orinoco; C’est une zone avec une route terrible et aucune communication téléphonique d’aucune sorte. Les véhicules ayant accès au site doivent être à quatre roues motrices ».

Il y a une rivière à proximité, El Guaicupa, sur une montagne majestueuse. “Les habitants de Guaicupa ont résisté à accepter les guérilleros, qui viennent, font quelques tours, mais partent».

Les guérilleros naviguent sur l’Orénoque en hors-bord et il y a un hasard s’ils portent de longues armes de guerre, portent un uniforme camouflé, des bottes en caoutchouc et un chapeau. Ils communiquent par téléphone satellite et radios longue portée.

Route menant à Cantaura et El Tigre

Feuille d’or

À la fin du mois de septembre, une opération des Forces armées nationales bolivariennes est arrivée dans la région avec l’excuse de rechercher les guérilleros, mais ils se sont limités à faire pression sur les petits producteurs de la région, mais ils ne se sont pas approchés de la ferme où les camps irréguliers armés.

Un paysan dit sur un ton de résignation: «À une occasion dans la paroisse Atapirire, municipalité de Miranda, dont la capitale est le Pariaguán, un criminel a volé l’ordinateur dans une école. Les guérilleros l’ont capturé et l’ont fait traverser la ville avec une corde autour du cou».

L’ELN exploite une mine d’or et de coltan à proximité de l’Orénoque. “Les Russes font des activités dont nous ne savons pas à quoi ils servent».

L’essence et le diesel qui arrivent à la station-service d’Uverito sont tous vendus aux guérilleros. “Les lubrifiants qu’ils utilisent pour les bateaux viennent du Brésil.”

Parmi les aberrations qui se produisent dans cet état, il y a qu ‘«il y a un module de la Garde nationale au cœur d’El Tigre, secteur Casco Viejo, à quelques mètres de la délégation du CICPC, qu’un haut fonctionnaire du gouvernement a ordonné de construire et maintenant il y a une vingtaine de gardes pour s’occuper de la famille de ce fonctionnaire ».

Zone de Guaicupa entre Santa Cruz del Orinoco et Santa Clara

Les alcabalas

L’armée vénézuélienne a deux alcabalas pour le contrôle de la ceinture pétrolière de l’Orénoque; l’un entre à San Diego de Cabrutica, où se situe le projet Petrozuata, et l’autre dans le secteur de La Mariposa, à quelques kilomètres de la paroisse de Santa Clara, où se trouvent trois communautés autochtones: El Guasey, San Miguel et Canán.

Un soldat dit que “l’armée elle-même est responsable du démantèlement de la ceinture, tous les matériaux le prennent. Qu’est-ce que Sincor et Petrozuata qui sont démantelés, vendant le pipeline, le cuivre, ils le transportent jusqu’au port de Guanta et il est escorté par la DGCIM ».

Une zone de Guaicupa entre Santa Cruz del Orinoco et Santa Clara

Il y a tellement de points de contrôle à traverser qu’il n’y a aucun doute sur le rôle des forces armées. Le premier point est le croisement de Moja Casabe, une autoroute nationale qui relie l’ouest à Guárico. Suivez le point de contrôle de la garde nationale au passage de Chaparro. Puis un autre du GNB à Las Piedritas. Plus loin, rejoindre la ville d’El Tigre, point de contrôle de Caicoseco. En quittant Tigre, via Barcelone, il y a Las Magnolias. Il y en a un autre à Bajo Hondo, où il y a des communautés autochtones, qui est déjà Cantaura. En outre, celui de La Parchita également du GNB. Et il y a deux autres points de contrôle qui passent Anaco. Il y a le GNB qui arrive à Barbacoa à Barcelone et le péage Los Mesones arrive à Barcelone.

Dans la zone sud de l’État d’Anzoátegui, 12 éleveurs ou leurs familles ont été kidnappés, l’un d’eux a dû livrer 12 000 dollars et un camion pour livrer son fils.

