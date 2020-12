Le président philippin Rodrigo Duterte. . / Francis R. Malasig / Archives

Manille, 16 décembre . .- La Nouvelle Armée populaire (NEP), la guérilla communiste des Philippines, a annoncé aujourd’hui qu’elle ne déclarera pas cette année sa traditionnelle trêve de Noël, une semaine après que le président Rodrigo Duterte ait rejeté tout arrêt feu avec cette insurrection pendant son mandat.

“Face aux attaques vicieuses de l’armée et de la police de Duterte, à la fois dans les villes et à la campagne, le Comité central du Parti communiste des Philippines est contraint de renoncer au cessez-le-feu traditionnel cette année”, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué le bras politique de la NEP.

Les communistes ont également noté que Duterte “a ignoré tous les appels à un cessez-le-feu pour donner aux gens un répit temporaire de la présence oppressive et perturbatrice des troupes fascistes dans leurs communautés”.

Pour cette raison, le Parti communiste a autorisé sa branche militaire à “mener des offensives tactiques contre les troupes attaquantes de l’ennemi, en particulier celles qui ont commis des massacres et des exécutions extrajudiciaires et qui sont connues pour de graves abus et violations des droits de l’homme”.

Le conseiller présidentiel à la sécurité, Hermogenes Esperon, a souligné aujourd’hui avant l’annonce des communistes que les forces armées sont prêtes à toute “attaque potentielle” de la NEP et a souligné la méfiance du gouvernement à l’égard des communistes, qu’il accusait d’avoir violé toutes les dernières tentatives de cessez-le-feu.

“Il n’y aura plus jamais de cessez-le-feu sous mon commandement en tant que président. À toutes fins utiles, le cessez-le-feu est mort”, a noté Duterte la semaine dernière.

Duterte a déclaré un cessez-le-feu unilatéral d’un mois le 16 mars afin que l’armée puisse se concentrer sur la réponse au covid-19, une mesure que le NEP a décrétée le 25 mars, avant l’appel de l’ONU à un cessation mondiale des hostilités au milieu d’une pandémie.

Cependant, le cessez-le-feu n’a pas duré plus d’un mois et pendant ce temps, les deux parties se sont accusées mutuellement de violer leurs trêves respectives.

Duterte est arrivé au pouvoir en 2016 en promettant de relancer le processus de paix avec les communistes et les deux parties ont même convenu d’une trêve en 2017, mais les pourparlers ont échoué en juin 2018, ce qui a conduit à une résurgence du conflit armé.

La NEP, née en 1969 pour combattre la dictature de Ferdinand Marcos, compte environ 3900 soldats réguliers – bien qu’elle atteigne 26000 dans les années 1980 – menant un conflit d’un demi-siècle qui a fait 43000 morts, ce qui en fait dans l’insurrection communiste la plus ancienne et la plus meurtrière d’Asie.