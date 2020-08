La guerre civile de cinq ans a détruit la suprématie des Yakuza











TOKYO – Au Japon, les flics doivent faire des travaux qu’ils détestent, et l’un d’eux est de garder des gangsters. Oui, maintenir la paix signifie parfois empêcher les yakuzas traditionnellement tatoués, sociopathes, tribalistes et bien taillés de s’entre-tuer. Cela ne va pas toujours bien.

Dans l’après-midi du 10 octobre, dans la ville de Kobe, la police stationnée devant les bureaux d’un groupe de yakuza, le Kobe Yamaguchi-gumi («la rébellion»), était sur ses gardes et s’ennuyait.

Certains étaient en uniforme, certains étaient des flics en civil. Souvent, tant en apparence physique qu’en tenue (chemises blanches, cravates noires, costumes noirs), il est difficile de dire aux flics qui répriment le yakuza (marubo deka) les yakuzas eux-mêmes. Bien sûr, les flics ne se font pas tatouer ou ne coupent pas leurs petits doigts pour expier leurs erreurs. (Flic ou yakuza? En cas de doute, comptez les doigts ou cherchez des tatouages.)

Ces policiers protégeaient les gangsters Kobe Yamaguchi-gumi contre les attaques d’un groupe rival de yakuza.

Au Japon, «le yakuza» est un terme générique pour plus de 20 groupes mafieux différents, chacun avec son propre logo d’entreprise, son histoire et ses immeubles de bureaux. Les groupes ne sont pas illégaux. Les grands patrons sont connus du public;. Jusqu’à l’été dernier, il y avait des magazines mensuels consacrés à la couverture des exploits du yakuza; certains magazines hebdomadaires les couvrent encore. Bien que la plupart des groupes de yakuzas tirent leur argent de l’extorsion, du racket, du jeu, de la drogue, du chantage et, de plus en plus, de la fraude, de nombreux membres paient également des impôts. La plupart des patrons interdisent traditionnellement à leurs subalternes de se livrer à des petits vols, des vols qualifiés et des crimes de rue. Ce code d’honneur simple aide à projeter l’image que les yakuzas aident à maintenir la paix.

Certaines organisations de yakuza ont des sociétés écrans légitimes: des restaurants, des agences immobilières et même des échanges de crypto-devises. Il y a des lois réglementant ce que les yakuzas peuvent et ne peuvent pas faire et la police les arrête rapidement pour toutes les accusations possibles – depuis 2011 – mais ils ne semblent pas enclins à les effacer.

De tous les groupes de yakuzas au Japon, le Yamaguchi-gumi, fondé en 1915, était le gang qui les dirigeait tous jusqu’à ce que l’organisation se sépare il y a presque exactement cinq ans – le 27 août 2015. À l’apogée de leur pouvoir, ils comptait 40 000 membres; ils contrôlaient des entreprises cotées à la Bourse de Tokyo; ils ont déplacé les marchés financiers; ils ont joué un rôle dans la détermination de l’alliance politique qui gouvernerait la nation; et ils avaient même leur mot à dire sur qui allait et venait en tant que Premier ministre.

Il y a cinq ans, cependant, le Kobe Yamaguchi-gumi s’est séparé de l’organisation d’origine. Kobe Yamaguchi-gumi souffrira plus tard de sa propre rébellion – résultant en trois gangs revendiquant le nom vénéré de Yamaguchi-gumi.

Ce qui a suivi a été une guerre sanglante, violente et erratique, avec d’autres divisions, assassinats et machinations en coulisse. En octobre dernier, le Japon pensait toujours accueillir les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. La police et la police nationale ne voulaient pas que la violence de plus en plus spectaculaire entre les gangs effraie les touristes ou les athlètes. Ce qui explique pourquoi ces policiers étaient de garde devant les bureaux de la rébellion le 10 octobre.

Les membres du Kobe Yamaguchi-gumi tenaient leur réunion mensuelle du conseil à l’intérieur. Cela avait commencé à 13 heures, et bien sûr, les médias traînaient pour prendre des photos.

La police est passée de l’ennui à l’ennui. Ils ont été agacés par un journaliste hebdomadaire portant une casquette, un appareil photo, qui avait garé sa voiture devant le bâtiment. Ils lui ont demandé de déplacer sa voiture et de montrer une pièce d’identité. Le vieux journaliste a fouillé, leur a donné sa carte de visite. La police a averti le vieil homme que la zone était dangereuse. Une guerre de gangs était en cours. Il a dit qu’il comprenait mais qu’il avait un travail à faire.

Alors que la police continuait de lui poser des questions, deux yakuza sont sortis du quartier général, dans la rue – et soudain, le journaliste a sorti une arme de poing à pompe de la voiture et a tiré sur les deux hommes, les frappant au cou et à la poitrine, le sang coulant sur la rue. Le chaos s’est ensuivi. Yakuza en colère a crié aux flics: «Qu’est-ce que tu fous?» La police a attrapé le tireur et l’a jeté au sol. La RCR a été tentée sur les lieux mais s’est avérée peu utile. Les deux yakuzas ont été déclarés morts à l’hôpital.

Le «journaliste», Toshio Maruyama, était en fait un tueur à gages de 68 ans pour le Yamaguchi-gumi en mission. Les flics ont arrêté Maruyama sur place; il ne semblait pas s’en soucier.

«Je l’ai fait et je l’ai fait moi-même», a-t-il déclaré à la police. Il avait fait son travail. Ce n’était qu’un meurtre de plus dans une longue guerre. Et bien sûr, tôt ou tard, d’autres représailles viendraient.

Il y a un dicton japonais: «Si vous maudissez quelqu’un, creusez deux tombes.»

La guerre des yakuzas de cinq ans a laissé toutes les organisations de la pègre japonaise blessées. Il semble que la guerre va enfin prendre fin, mais avec de grandes pertes pour tous. Les Yamaguchi-gumi vont remporter une victoire, mais ils ne sont pas vraiment les vainqueurs de cette guerre.

Les graines du mécontentement

La guerre actuelle des yakuzas dure depuis cinq ans, mais les racines sont profondes. Le Yamaguchi-gumi n’a jamais été une famille entièrement heureuse; il y a de nombreuses factions, certains groupes séparés ont été absorbés dans l’empire au fil des ans, tous se disputant le pouvoir et un siège dans les comités au pouvoir. Certaines factions comptent un plus grand nombre de coréens-japonais, d’autres sont dominées par les dowa, anciens membres de la classe des exclus du Japon. Comme tous les groupes de yakuza, il existe une structure familiale dans laquelle le chef de chaque groupe est appelé l’oyabun (figure paternelle) et les membres lui jurent fidélité ainsi qu’à leurs «frères». L’autorité de l’oyabun est considérée comme absolue. «Si l’oyabun dit que le corbeau qui passe est blanc, il est blanc», dit le proverbe. Ces liens entre père et fils, frères plus âgés et plus jeunes, sont tous formés par un échange rituel de saké. En théorie, ces liens sont sacro-saints.

Le Yamaguchi-gumi lui-même a été fondé en 1915 en tant que syndicat des dockers et agence de répartition du travail dans la ville portuaire de Kobe. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous la tutelle du leader de la troisième génération Kazuo Taoka, un brillant tacticien et gangster, ils ont sécurisé le territoire en apportant un peu d’ordre dans les rues, en dirigeant le marché noir, en se tournant vers les jeux de hasard, les usuriers, la construction et même l’industrie du divertissement.

Les Yamaguchi-gumi sont apparemment restés à l’écart du trafic de drogue, de la criminalité de rue et du vol commun et ont noué des alliances stratégiques avec des politiciens et même la police. Taoka a même été chef de la police honoraire pendant une journée dans un poste de police de Kobe dans les années soixante.

Ce n’est qu’en 1962 que la police a procédé à sa première répression concentrée contre la direction des Yamaguchi-gumi dans le cadre d’un effort national visant à mettre la mafia de plus en plus belligérante sous silence avant les Jeux olympiques de 1964. Le groupe a survécu.

En 1989, le leader de la cinquième génération du groupe, Yoshinori Watanabe, a pris les rênes du pouvoir après la fin d’une guerre des gangs sanglante de quatre ans qui rappelle étrangement la querelle actuelle. Watanabe, était parfois appelé «le gorille» en raison de son apparence simienne, mais il avait l’intelligence et la ruse de la planète des singes. Avec son ascension, sa faction, Yamaken-gumi, a atteint une grande puissance poussant la faction rivale Kodo-kai à la marge. Ce sous-groupe, basé à Nagoya, qui abrite également Toyota et de délicieuses ailes de poulet frites au miso, ne resterait pas dans l’ombre pour toujours.

«Yoshinori Watanabe»

Le 27 août 2005, les Kodo-kai ont pris le relais avec vengeance après que Watanabe ait été forcé de quitter le pouvoir, littéralement sous la menace d’une arme selon certaines sources. Le Kodo-kai était dirigé par le moustachu Tsukasa Shinobu, parfois connu sous le nom de Dapper Don pour ses goûts vestimentaires – et il a fière allure dans un fedora. En tant que leader de la sixième génération du tout-puissant Yamaguchi-gumi, il a gouverné d’une main de fer et a augmenté les cotisations de l’association. Le Yamaguchi-gumi, comme la plupart des groupes de yakuza, est une franchise. Pour utiliser le logo de l’entreprise et profiter des avantages de l’organisation, vous devez payer vos cotisations mensuellement et payer des frais supplémentaires pour les événements spéciaux. Les ressentiments mijotèrent. Les membres de la faction Kodo-kai se sont hissés au sommet de manière disproportionnée par rapport aux autres factions. Le fardeau du paiement des cotisations d’association pesait lourdement sur les membres yakuza les moins industrieux. Tsukasa a également interdit le commerce de la drogue, que certains membres jugeaient démodé.

En 2008, Tadamasa Goto, un patron sociopathe qui avait la mauvaise habitude de laisser ses hommes mutiler et tuer des civils innocents – dont le réalisateur Juzo Itami – a tenté d’organiser un coup d’État mais la révolte a été étouffée dans l’œuf. Il a été expulsé; beaucoup de ses serviteurs et alliés ont été excommuniés à vie. Et bien sûr, nombre de ses alliés appartenaient à la puissante faction Yamaken-gumi, qui avait auparavant dominé l’organisation. Les graines de la rébellion ont été semées.

La grande pause

Sept ans plus tard, les Yamaken-gumi ont décidé de se séparer de l’organisation principale. Ils étaient mécontents des frais élevés payés dans la chaîne et du manque de mobilité ascendante dans les rangs. Le 27 août 2015, ils ont lancé un nouveau groupe rival, Kobe Yamaguchi-gumi, ainsi que d’autres factions mécontentes. La date avait une grande importance. Il a eu lieu pendant le centenaire du Yamaguchi-gumi. Il a également marqué le 10e anniversaire de Tsukasa comme leader de la sixième génération; rompre à cette date était un camouflet très délibéré pour le don élégant.

La révolte aurait été financée par Goto, l’ancien coupable exilé. Un autre ancien patron de yakuza, Morimasa Ohta, qui avait écrit un livre sur son règne et son bannissement, Blood Parting, est revenu de l’ombre pour se joindre à la rébellion. Le destin et l’élan semblaient être de leur côté. La police l’était certainement. Lorsque Kobe Yamaguchi-gumi a tenu leurs cérémonies, la police montait la garde devant leur nouveau quartier général. Au début, le conflit était modéré, mais avec le temps, les meurtres et les attaques se sont intensifiés.

Même au début du conflit, beaucoup ont soutenu que Kobe Yamaguchi-gumi n’avait pas riposté avec suffisamment de vigueur. Dans le yakuza, si vous tournez l’autre joue, vous êtes considéré comme faible. Si vous ne contrevenez pas, vous supprimez. Et cela semble avoir été la perte du Kobe Yamaguchi-gumi; un échec à riposter efficacement.

Ils ont subi leur première victime en mai 2016, lorsqu’un puissant underboss a été abattu avec un revolver un matin dans le parking de son condominium.

« Puis je avoir votre autographe? »

Certaines des «attaques» menées dans ce conflit étaient fondées sur l’honneur et non sur la violence. En septembre 2016, des membres de Kobe Yamaguchi-gumi ont encerclé Tsukasa, l’ancien chef intouchable du Yamaguchi-gumi, alors qu’il descendait du train à grande vitesse à la gare de Shin-Kobe pour demander son autographe à haute voix. «S’il vous plaît, signez mon cahier», «Je veux votre signature», ont-ils crié, tenant des stylos et des feuilles de papier de couleur. Tsukasa, énervé, les dépassa pendant que des photos étaient prises. L’acte de défi était un commentaire sur le statut de célébrité du patron et un coup au culte de la personnalité qui s’était développé autour de lui; cela lui donnait l’air idiot. «Pour un yakuza, perdre la face est pire que perdre un doigt», a déclaré un patron à la retraite au Daily Beast.

Le Kobe Yamaguchi-gumi n’a pas ri longtemps. Tout comme le chef de la rébellion Kunio Inoue avait « trahi » son oyabun, en 2017, son lieutenant de confiance l’a trahi et s’est séparé du groupe de façon spectaculaire, créant un autre nouveau groupe, qui était destiné à devenir légitime et à devenir une sorte de boy-scouts yakuza. Inoue n’était pas amusé et le Kobe Yamaguchi-gumi a commencé à mener une guerre sur deux fronts.

Au cours des trois dernières années, des membres de ces trois groupes qui se disputent le nom Yamaguchi-gumi se sont tirés dessus avec des mitrailleuses, ont enfoncé des camions dans les maisons de patrons adverses, tabassé des membres de l’opposition et publié les insultes sur YouTube. L’incendie des maisons et des bureaux a également fait partie du conflit. Fait remarquable, il n’y a pas eu de victimes civiles, mais les pertes du côté de Kobe Yamaguchi-gumi ont été lourdes.

En décembre dernier, Hiroji Nakata, l’un des chefs de Kobe Yamaguchi-gumi, a été arrêté pour la tentative de meurtre d’un patron de Yamaguchi-gumi – pas seulement pour le comploter, mais pour faire le sale boulot. Il a envoyé des ondes de choc à travers le monde souterrain.

Pour un patron de yakuza travailler comme tueur à gages est inconnu dans cette tribu hautement hiérarchique; c’est pour les subalternes. Ce serait comme Jeff Bezos se présentant à des boîtes de rangement dans un entrepôt Amazon. Dans le monde souterrain, les gens ont plaisanté en disant que le Kobe-Yamaguchi-gumi manquait tellement de main-d’œuvre qu’il n’y avait personne d’autre pour la tâche. Selon la police, le 21 août 2019, agissant seul, Nakata a conduit une moto noire devant un bureau de Yamaguchi-gumi et a tiré dans l’estomac d’un membre du gang alors que la victime rentrait chez elle après avoir fait ses courses. Le Kobe Yamaguchi-gumi aurait tenté, sans succès, de trouver un mannequin pour prendre la chute du crime.

Le mois dernier, alors qu’il attendait toujours son procès, Nakata a fait savoir qu’il se séparerait du Kobe Yamaguchi-gumi avec sa faction. À peu près au même moment, une autre faction basée à Okayama, qui dispose d’une richesse considérable grâce aux transactions immobilières, a également annoncé son intention de démissionner. Le Kobe-Yamaguchi-gumi est tombé à moins d’un millier de membres. Un underboss Yamaguchi-gumi a déclaré au Daily Beast: «Il est facile de voir que le vent a tourné. Le problème avec Kobe-Yamaguchi-gumi est vraiment devenu que peu importe ce que vous leur avez fait, ils n’ont pas riposté. Et personne ne veut prendre parti avec un sac de boxe.

Ce mois-ci, les choses ont empiré pour Kobe Yamaguchi-gumi. Selon des sources du département de police d’Osaka, la branche financière du groupe peut également décider de dissoudre ou de se séparer du groupe; ce sera un coup mortel. Tadashi Irie, le chef d’équipe aux cheveux blancs de la faction n’est pas seulement un génie financier, il est largement respecté dans le monde souterrain. Il a risqué une peine de prison pour s’assurer que la famille d’un tueur à gages était bien prise en charge malgré les lois interdisant de telles pratiques. Il possède également une connaissance des rouages ​​financiers les plus profonds du groupe. Irie chercherait à quitter le gang et à aller tout droit. Il a été confirmé dans des documents obtenus par The Daily Beast que deux autres factions ont également quitté le groupe cette semaine. Un petit groupe à Osaka est parti; les Masaki-gumi de la préfecture de Fukui (140 membres) se sont également séparés et seraient en train de se dissoudre.

Ce qui a été perdu pendant la guerre

La guerre de cinq ans a été mauvaise pour tout le monde dans l’entreprise.

La police a utilisé la guerre comme prétexte légitime pour fermer les bureaux de toutes les parties et sévir contre toutes les opérations des gangs. Il y a également eu une rupture correspondante dans l’ordre moral des groupes, qui interdit traditionnellement la fraude, le vol et le vol. Le code du silence, la compréhension que les patrons de yakuza ne parleraient pas des affaires internes et des scandales, s’est complètement effondré. La publication de Habakarinagra (Pardon Me But) par Goto en 2010 a été le premier exposé de yakuza égoïste, mais pendant la guerre civile, les anciens patrons ont été très audacieux en discutant du fonctionnement interne du groupe et des raisons du Divisé.

Il y a eu une autre victime de la guerre: les fanzines mensuels de yakuza. Ces publications épaisses contenant des histoires de bandes dessinées sur les yakuzas, des histoires d’arrestations, de victimes, des pages centrales de tatouage, des essais photo sur papier glacé de réunions de yakuzas et de la poésie, faisaient partie intégrante de la vie criminelle. Ces magazines étaient la manière dont les flics, les journalistes, les civils et même les yakuzas eux-mêmes suivaient les affaires. Ils étaient aussi l’équivalent d’affiches de recrutement de l’armée pour la pègre.

En raison de la pression accrue de la police sur les institutions financières pour ne pas prêter d’argent aux éditeurs, et d’un intérêt décroissant pour les activités des yakuzas – plus de la moitié des yakuzas ont maintenant au moins 50 ans – ces magazines autrefois rentables ont disparu. Le plus gros, Jitsuwa Document, plié en 2018 et Jitsuwa Jidai a publié son dernier numéro l’été dernier. Les jours de gloire et les jours de glorification semblent terminés. Dans une claque fracassante aux relations publiques au Yamaguchi-gumi, la police tente d’interdire leur fête annuelle d’Halloween pour les enfants du quartier détenus au siège de Kobe. Ce sera la fin d’une grande tradition qui dure depuis près de deux décennies.

Au revoir Yakuza Halloween – où les vrais visages des hôtes sont plus effrayants que les masques, mais le bonbon est dandy! Les enfants seront tristes.

Bien entendu, la police préfectorale de Hyogo et la police nationale du Japon sont ravies.

La police est la vraie gagnante de cette guerre de cinq ans. C’est une guerre qu’ils espéraient avoir lieu. En aidant et encourageant tacitement ce conflit de gangs, en restant à côté et en le regardant se dérouler, ils ont permis aux yakuza de se handicaper. Une blague partagée avec The Daily Beast par un policier du crime organisé à Osaka résume leur attitude face à l’ensemble du conflit.

«Quelle est l’accusation criminelle lorsqu’un yakuza tue un autre yakuza?»

«Destruction de biens.»

Ce ne sont pas seulement les biens et les vies qui ont été perdus dans le conflit, certains affirment que les idéaux d’honneur et de loyauté des yakuzas, aussi superficiels qu’ils auraient pu l’être, ont également été perdus et, sinon perdus, mortellement blessés.

Satoru Takegaki, un ancien chef du crime Yamaguchi-gumi, dont le propre livre sur l’organisation a été publié le 27 août, affirme que la guerre civile a eu des effets négatifs sur tout le monde des yakuzas. Il souligne que la scission a un effet d’entraînement, d’autant plus que les groupes ont essayé de décider avec qui s’aligner dans la lutte. La troisième plus grande organisation de yakuzas, l’Inagawa-Kai, a subi ses propres divisions entre factions. Aizu Kotetsu-kai, situé à Kyoto, et le plus ancien groupe de yakuza du Japon, se sont également éclatés.

«Il y a cinq ans, lorsque les Yamaguchi-gumi se sont séparés, le monde des yakuzas a dû réévaluer la signification et l’importance des liens cimentés par la consommation rituelle de saké», a déclaré Takegaki.

«Lorsque vous ignorez les préceptes et la logique du monde des yakuzas, vous remettez en question toute la structure de la société. C’est pourquoi aucune organisation yakuza (respectable) ne s’est liée à Kobe Yamaguchi-gumi.

«Si vous avez bu le saké et que vous êtes désenchanté par ce serment de loyauté, alors vous devriez simplement quitter le groupe et aller tout droit. Si vous n’avez pas l’estomac (pour honorer la promesse), ne buvez pas le saké. »

