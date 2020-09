Les mauvais traitements infligés par la Chine aux musulmans ouïghours attirent enfin l’attention du monde entier, avec des rapports faisant état de millions de personnes rassemblées dans des camps de rééducation politique qui rappellent les pires atrocités de l’histoire. Maintenant, un nouveau rapport révolutionnaire d’Adrian Zenz, un membre senior de la Victims of Communism Memorial Foundation, révèle que le Parti communiste chinois (PCC) a systématiquement ciblé les femmes ouïghoures dans une campagne draconienne de contrôle des naissances.

Les autorités chinoises ont été impitoyables dans leurs efforts pour limiter les nouvelles naissances ouïghoures. Les femmes ouïghours sont soumises à des contrôles de grossesse forcés, à des médicaments qui arrêtent leurs règles, à des avortements forcés et à des stérilisations chirurgicales.

Le gouvernement chinois a une longue histoire de perpétration de telles horreurs sur ses propres citoyens. La «politique de l’enfant unique» a été tristement appliquée, avant d’être finalement assouplie à la fin de 2015 pour permettre aux couples de concevoir légalement deux enfants. Mais alors même que le régime du PCC assouplissait les restrictions de reproduction des Chinois Han, il augmentait considérablement le contrôle systématique des femmes ouïghoures dans le Xinjiang, une province de l’ouest de la Chine. Depuis 2017, le PCC a systématiquement détenu plus de 1,8 million de musulmans ouïghours dans des camps de «rééducation politique» et les a utilisés pour le travail forcé.

Les recherches de Zenz révèlent que les violations du contrôle des naissances sont passibles d’internements extrajudiciaires dans des camps «d’entraînement», et les preuves tirées du document divulgué «Karakax List» indiquent que ces violations étaient la raison la plus courante d’internement. Selon le rapport de Zenz, «en 2014, 2,5% des DIU nouvellement placés [intrauterine birth-control devices] en Chine ont été installés au Xinjiang. En 2018, cette part est passée à 80%, bien au-dessus de 1,8% de la population chinoise du Xinjiang. Entre 2015 et 2018, le Xinjiang a placé 7,8 fois plus de nouveaux DIU par habitant que la moyenne nationale. »

Une femme ouïghoure a rapporté qu’en 2018, on lui avait proposé une stérilisation chirurgicale «gratuite» et menacée d’internement si elle refusait. Selon son médecin ouïghour, ses trompes de Fallope ont été coupées lors de la procédure de ligature des trompes qui en a résulté, ce qui a rendu sa stérilisation irréversible – une expérience courante pour les minorités du Xinjiang.

L’histoire continue

L’objectif de la Chine, semble-t-il, est d’éradiquer les générations futures d’Ouïghours en contrôlant de manière malveillante et impitoyable la reproduction des Ouïghours. Ceci, en soi, n’a rien de nouveau. Le Parti communiste chinois a mené une longue et terrible guerre contre les femmes, plus particulièrement contre les bébés filles. Grâce à la coercition des politiques pour un et deux enfants, cela a créé un déséquilibre entre les sexes aussi flagrant que 120 garçons pour 100 filles. Les familles en Chine devaient souvent demander l’approbation des responsables locaux de la planification familiale simplement pour avoir un enfant, même si elles n’avaient pas encore atteint le seuil de l’enfant unique. Pour respecter les quotas et limiter la croissance démographique, les femmes sont soumises à des avortements forcés et les hommes et les femmes à des stérilisations forcées.

Cependant, là où le PCC a appliqué les politiques relatives à un enfant et à deux enfants de manière relativement égale, les Ouïghours sont ciblés en raison de leur appartenance à un groupe religieux et ethnique particulier, ce qui rend leurs mauvais traitements encore plus pernicieux.

Le 2 juillet, après la publication du rapport de Zenz, les membres de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, notant cela, ont envoyé une lettre au secrétaire d’État Mike Pompeo, affirmant que les États-Unis pourraient avoir des raisons de déclarer publiquement et formellement une atrocité. . Ils affirment que la stérilisation forcée et l’avortement forcé constituent des tentatives du PCC de limiter, et peut-être même d’exterminer, la population ouïghoure.

Limiter les naissances sur la base de l’appartenance à un groupe particulier peut suffire à prouver l’intention du PCC de commettre un génocide contre les Ouïghours – une norme juridique qui doit être respectée pour que Pompeo fasse une telle démarche. En outre, les fonctionnaires responsables des violations des droits de l’homme contre les Ouïghours peuvent faire l’objet de sanctions ciblées comme celles qui sont actuellement appliquées au haut fonctionnaire du PCC Chen Quanguo. En tant qu’architecte de l’État de surveillance qui a permis à plus d’un million d’Ouïghours d’être détenus dans des camps de rééducation, ainsi que pour des violations de droits similaires au Tibet, Chen est enfin confronté à des répercussions pour ses actions. Lui et trois autres fonctionnaires du PCC ont été sanctionnés le mois dernier. D’autres fonctionnaires responsables des injustices découvertes par Zenz peuvent également être vulnérables aux sanctions.

Le secrétaire Pompeo devrait créer un nouveau poste au sein du département d’État pour coordonner la réponse diplomatique, politique et juridique des États-Unis aux violations flagrantes des droits de l’homme universellement reconnus au Xinjiang. Cette personne jouerait un rôle similaire à celui du Coordonnateur spécial pour le Tibet et veillerait à ce que le gouvernement américain réponde le plus efficacement possible à la crise au Xinjiang.

Les abus draconiens et systématiques commis par la Chine contre les femmes ouïghoures doivent cesser, et la communauté mondiale devrait appeler hardiment le Parti communiste chinois à mettre un terme à sa persécution des Ouïghours et d’autres minorités ethniques et religieuses en Chine. Toute stratégie holistique pour relever les défis que les actions du PCC posent de plus en plus au monde doit être construite sur une base morale solide, et parler fermement et clairement pour les Ouïghours est le bon point de départ.

Olivia Enos est analyste politique principale au Centre d’études asiatiques de la Heritage Foundation. Chelsea Patterson Sobolik est la directrice des politiques de la Commission d’éthique et de liberté religieuse.

