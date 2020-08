UNE couvre feu la nuit sera en vigueur dans la ville de La Havane Cuba, pendant les quinze premiers jours de septembre, au cours desquels la ville durcira encore les mesures restrictives en vigueur.

Ce qui précède pour essayer de contrôler le éclosions de COVID-19 cela a déjà provoqué l’annulation de la réouverture dans la capitale.

Dans la ville de La Havane, où les transports en commun et la grande majorité des services ont déjà été suspendus, la mobilité des personnes et des voitures entre 19h00 et 5h00 heure locale sera interdite à compter du 1er septembre, a annoncé ce Jeudi le gouverneur de La Havane, Reinaldo García, dans une apparition télévisée.

Il a été décidé d’interdire la mobilité des personnes et des véhicules entre 7 heures du soir et 5 heures du matin. Les gens ne peuvent pas traverser nos rues », a déclaré le gouverneur.

Dans @mesaredondacuba | ☑ Dans le cadre des nouvelles actions de contrôle, le gouverneur de la ville de #LaHabana a signalé que la mobilité des personnes et des véhicules est interdite à partir de 19h00. jusqu’à 5 h 00 le jour suivant. – Cubadebate (@cubadebatecu) 28 août 2020

Selon l’agence de presse ., Cuba maintient sa tendance oscillante de Infections au COVID-19 en ajoutant 47 autres cas jeudi dernier, la plupart à La Havane, où le gouvernement a annoncé qu’il mettra en œuvre de nouvelles mesures pour contrôler les épidémies.

Est la mesure sera en vigueur depuis le 1er au 15 septembre et limite l’attention sur les marchés jusqu’à 16h00 et limite la présence d’adultes et d’enfants dans les parcs et les centres de loisirs, en plus de cela il y aura une augmentation de la police dans les rues et un contrôle strict des entrées et des sorties du ville.

Avec plus de 11 millions d’habitants, l’île a réussi à garder le nouvelle infection à coronavirus, avec 3 mille 806 infections, dont 92 décédées et 3 mille 195 guéries.

Sur les 3 000 infections, environ 1 200 cas correspondent au mois dernier, après une épidémie dans la capitale cubaine. En juillet dernier, l’île avait un taux de contagion de 0,6 personne pour 100 000 habitants.

