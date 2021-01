Vaccin russe Spoutnik V. Oliver Bunic / Bloomberg

Le gouvernement hongrois a acheté deux millions de doses du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V, malgré le fait que le médicament n’a pas encore été autorisé par l’organisme de contrôle des drogues de l’Union européenne (UE)a rapporté la télévision publique M1.

Le ministre hongrois des affaires étrangères, Péter SzijjártóIl a assuré ce vendredi, après avoir rencontré à Moscou le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, que les vaccins atteindront le pays d’Europe centrale en trois lots: un premier de 600 000 doses, un autre d’un million et un tiers de 400 000. Le fonctionnaire n’a pas précisé quand le premier lot arrivera.

La Hongrie a confirmé jeudi dernier l’autorisation, par ses autorités sanitaires, du vaccin russe et celle du Université d’Oxford et AstraZeneca.

La Agence européenne des médicaments (EMA) autorise l’usage de drogues dans l’UE, bien que dans des cas exceptionnels les pays puissent approuver certaines substances sur leur territoire.

Le vaccin AstraZeneca pourrait être importé lorsque l’UE autorisera son utilisation, a annoncé hier le ministre hongrois de l’intérieur, Gergely Gulyás.

IMAGE DE FICHIER. Un flacon et une seringue sont visibles devant le logo AstraZeneca sur l’illustration prise le 11 janvier 2021. REUTERS / Dado Ruvic

Le gouvernement de l’ultranationaliste Viktor Orbán a critiqué l’UE à plusieurs reprises pour la lenteur de l’approvisionnement en vaccins déjà autorisés, Pfizer / BioNTech et Moderna, qui a servi à justifier ses négociations avec les producteurs de médicaments en Russie et en Chine.

Le pays d’Europe centrale a jusqu’à présent vacciné presque 140000 personnes avec les deux types de médicaments qui sont venus de l’UE et il n’a pas utilisé tous les vaccins à sa disposition.

Selon une enquête récente, publiée par le numérique économique Napi.hu, seuls les 1% des Hongrois seraient vaccinés avec le médicament chinois, 2% avec le russe et 4% avec l’AstraZeneca, contre 46% qui font confiance au vaccin Pfizer / BioNTech.

Viktor Orban, Premier Ministre de la Hongrie POLITIQUE INTERNATIONALE DE L’EUROPE HONGRIE ZUCCHI / EUC / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Spoutnik V, interrogé par des scientifiques internationaux pour avoir considéré qu’il n’a pas passé les mêmes tests et contrôles que d’autres, est gratuit, volontaire et a été développé par le Nikolai Gamaleya Center for Epidemiology and Microbiology avec un financement du RDIF.

Les autorités hongroises ont confirmé à ce jour plus de 356 mille infections par coronavirus, avec 11713 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins publiées sur son site Web.

(Avec des informations d’. et Europa Press)

PLUS SUR CE SUJET:

La Hongrie est devenue le premier pays de l’Union européenne à approuver les vaccins Sputnik V et AstraZeneca

Mon cauchemar COVID sans fin: je suis toujours malade après six mois

Le Japon a insisté sur son idée de tenir les Jeux Olympiques malgré les rumeurs d’annulation