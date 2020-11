Avec le retour au pouvoir des démocrates aux États-Unis, l’opposition à Viktor Orban espère que la pression sur la Hongrie augmentera alors que le pays se prépare à des relations tendues comme celles qui ont eu lieu dans les années 2010.

Rejet des réfugiés, antipathie pour les contre-pouvoirs, goût pour les “fausses nouvelles”. Les styles de gouvernement du controversé Premier ministre hongrois (face à Bruxelles) et du président américain vaincu, Donald Trump, avaient servi à jeter des ponts entre les deux.

Tout le contraire de ce qu’Orban trouvera chez le successeur de Trump, Joe Biden, qui, au cours de ses années de vice-président de Barack Obama, a dénoncé les violations de l’État de droit en Hongrie, membre de l’Union européenne (UE) et de l’OTAN.

Budapest se prépare donc à l’aggravation des relations avec les États-Unis et déjà jeudi, le chef de cabinet de Viktor Orban, Gergely Gulyas, a mis en garde le nouveau gouvernement américain avant le retour de sa politique “d’exportation de la démocratie” “.

La Hongrie semble se préparer à subir une “punition” pour son soutien aux républicains et serait “prête à combattre l’administration Biden”, a déclaré à l’. le politologue hongrois Peter Kreko.

– “Maleante” –

Lors de la campagne électorale aux États-Unis, le candidat démocrate a dénoncé les relations que le président Trump entretenait avec le dirigeant controversé de ce pays de 9,7 millions d’habitants, l’accusant de «tendre la main à tous les voyous du monde».

La visite de Viktor Orban à la Maison Blanche en mai 2019 était la première à ce niveau d’un dirigeant hongrois depuis 2005, et Trump en a profité pour féliciter son homologue en disant qu ‘”il était respecté dans toute l’Europe” parce qu’il avait fait “du bon travail”. “.

Les analystes ont vu dans ce geste amical la récompense du soutien qu’Orban a apporté au candidat républicain lors de sa campagne contre Hillary Clinton, car il était le seul dirigeant de l’UE à l’avoir ouvertement soutenu.

Sous l’administration Obama et avec Clinton comme secrétaire d’État, la situation avec la Hongrie était différente. Ainsi, en 2011, il a critiqué la politique d’Orban comme étant “autoritaire” et en 2014, dix personnalités hongroises soupçonnées de corruption ont été bannies des États-Unis.

Donald Trump, pour sa part, “a spectaculairement ignoré le recul démocratique et l’influence croissante de la Russie et de la Chine en Hongrie”, déclare Peter Kreko, directeur du think-tank Political Capital.

– “Pas de plan B” –

Le dirigeant souverain hongrois, au pouvoir sans interruption depuis 2010, n’était pas pressé de féliciter Joe Biden pour sa victoire et lorsqu’il l’a fait, il s’est borné à commenter sa «campagne réussie» et à lui souhaiter «bonne santé» et succès.

En septembre, Orban affirmait que la réélection de Donald Trump serait “le meilleur scénario pour l’Europe centrale” et se vantait d’avoir reçu un appel du président américain alors qu’il était dans la cuisine.

“Il est perçu comme quelqu’un qui voit les choses venir à l’avance, mais maintenant sa réputation va en souffrir”, a déclaré Peter Kreko.

Les médias hongrois proches du gouvernement continuent de donner des haut-parleurs aux allégations de fraude aux élections américaines.

Agoston Mraz, du think tank Nezopont, pense que Budapest “est à court du plan B”, alors même que le pragmatisme devrait finalement prévaloir.

– “Profile bas” –

La Hongrie s’oppose à la mise en place d’un mécanisme permettant aux pays de l’Union accusés de violer l’indépendance de la justice et les droits fondamentaux d’être privés de fonds européens, devant lesquels l’opposition à Orban prédit l’isolement du pays.

L’ONU, le Conseil de l’Europe, l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et l’Union européenne accusent fréquemment Orban d’avoir adopté des lois qui ne sont pas conformes aux lois et valeurs européennes.

L’ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, prédit “à son tour, la fin des populismes d’extrême droite en Europe”.

Et pour le maire libéral de Budapest Gergely Karacsony, Joe Biden sera “bon pour la Hongrie” tandis que “Trump a été bon pour Orban”.

Dans le contexte d’une pandémie qui pose de multiples défis à la nouvelle administration américaine, et avec d’autres problèmes en cours, “adopter un profil bas” pourrait être la nouvelle stratégie de Viktor Orban, selon Daniel Hegedus, analyste du US Marshall Plan for Allemagne (GMF).

“Bien qu’il soit vrai que ce n’est pas ce qu’il fait le mieux”, a ajouté Hegedus.

