Budapest, 4 décembre . .- Le Premier ministre hongrois, l’ultra-nationaliste Viktor Orbán, a insisté ce vendredi sur le veto de son pays contre le budget européen et le fonds de reconstruction, jugeant “inacceptable” de relier le respect de l’Etat de droit au décaissement des fonds européens, malgré une récente proposition de son allié, la Pologne, de résoudre le différend par une déclaration supplémentaire expliquant les termes de cette conditionnalité.

Comme l’a dit Orbán dans son entretien hebdomadaire avec la radio publique Kossuth, “cela ne fonctionnera pas”, tout en insistant pour que ces deux questions, le versement de l’aide et le respect de l’état de droit, soient séparées.

La proposition hongroise est de mettre de côté la question des droits des citoyens et de se concentrer sur le décaissement de l’aide pour atténuer les effets de la crise des coronavirus et lancer le prochain budget communautaire pour la période 2021 à 2027, a déclaré le président hongrois, qui a gouverné à la majorité des deux tiers pendant une décennie.

Le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Gowin avait déclaré à la presse jeudi à Bruxelles – après avoir rencontré plusieurs commissaires européens – qu’une solution possible au conflit serait une déclaration clarifiant les termes de la conditionnalité du respect de l’Etat de droit.

Selon le représentant polonais, les commissaires n’ont pas exclu la possibilité d’aller de l’avant avec un accord sur le fonds de relance sans la Pologne et la Hongrie.

Les gouvernements polonais et hongrois bloquent un accord communautaire pour le lancement du budget et de l’aide communautaires, au total 1,8 milliard d’euros, alors que ces deux pays font partie des principaux bénéficiaires des fonds européens.

Par conséquent, Varsovie semble nuancer sa position pour faciliter un accord.

Pendant des années, la Pologne et la Hongrie ont fait l’objet de critiques et d’enquêtes dans l’UE pour avoir limité l’indépendance de la justice et des médias dans leurs pays.