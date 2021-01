L’Espagnole Paula Badosa a annoncé ce jeudi avoir été testée positive au covid-19, devenant ainsi la première joueuse de tennis identifiée comme infectée parmi les participants programmés à l’Open d’Australie (8-21 février).

“J’ai une mauvaise nouvelle: comme vous le savez, depuis mon arrivée à Melbourne, je suis confiné dans la salle. Aujourd’hui, au 7e jour de quarantaine, j’ai été testé positif au covid”, a écrit le joueur dans un message en espagnol et en anglais sur Twitter.

“Je suis avec des symptômes et j’espère récupérer au plus vite. J’ai été transféré dans un autre hôtel, où je resterai isolé et sous suivi. Ce sont des moments difficiles. Merci beaucoup pour le soutien. Je reviendrai plus fort”, a déclaré le 67e joueur mondial.

Les autorités sanitaires avaient annoncé que quatre joueurs avaient été testés positifs au COVID-19, mais sans révéler leur identité. Paula Badosa serait la cinquième.

Plus d’un millier de personnes sont venues en Australie la semaine dernière pour participer au premier Grand Chelem de la saison de tennis.

Les premiers cas positifs sont survenus chez des passagers des vols qui n’étaient pas des joueurs de tennis, ce qui a conduit 72 joueurs à être considérés comme des “ cas de contact ” et à être en stricte quarantaine, sans autorisation de quitter leur chambre d’hôtel.

Tous les participants à l’Open d’Australie, qui commence le 8 février, doivent passer deux semaines de quarantaine dans leur hôtel, mais ceux qui ne sont pas positifs ou “ cas de contact ” sont autorisés à avoir cinq heures par jour pour s’entraîner.

ig / dr