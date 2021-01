Amado Boudou (Gustavo Gavotti)

En marge du début du salon judiciaire, le juge Daniel Obligado a décidé de révoquer l’assignation à résidence d’Amado Boudou, avantage qu’il lui avait lui-même accordé en avril. Quel changement? Selon la résolution judiciaire, la condamnation pour l’affaire Ciccone est désormais définitive, puisque la Cour suprême a rejeté tous les appels début décembre, et que les enfants de l’ancien vice-président peuvent également être confiés à leur mère, l’ancienne députée mexicaine Mónica García. de la source. Le magistrat a également tenu compte de la situation économique de la famille et des conditions dans lesquelles elle vit, qui a également changé pendant la quarantaine.

En effet, début décembre, la Cour suprême a rejeté tous les recours présentés dans l’affaire Ciccone et confirmé la condamnation de 5 ans et 10 mois pour Amado Boudou qui avait dicté une audience en 2018. L’ancien vice-président est assigné à résidence depuis avril: il a commencé dans un appartement du quartier de Barracas et a ensuite demandé l’autorisation de s’installer dans une maison à Avellaneda.

C’est la première différence majeure: la phrase était définitive. “L’un des principes directeurs par lesquels la modération a été accordée dans l’affaire a été dépassé – l’état d’innocence de la personne – et seul le contrôleur de la peine prononcée demeure”, déclare le juge dans la résolution.

Deuxième élément: le contexte de la pandémie COVID-19 n’est plus le même que celui d’avril, au-delà de l’augmentation des cas positifs ces derniers jours. Obligado a mesuré ses paroles mais était chargé de préciser que «l’institution de la détention à domicile est une alternative exceptionnelle comme moyen de purger une peine».

Troisième argument: selon le juge Obligado, La famille de Boudou dispose de ressources financières suffisantes. La résolution mentionne le loyer d’un appartement appartenant à l’ancien vice-président, et d’autres biens au Mexique, le salaire de sa femme en tant que consultante au Sénat, la pension que Boudou reçoit en tant qu’ancien vice-président, et le «soutien financier de parents et de collègues en politique».

Quatrième. Le juge a également pris en compte les conditions de logement de la famille Boudou, qui a emménagé en septembre dernier dans une maison du quartier Avellenada, qui dispose d’un jardin, d’une piscine, d’un barbecue, de cinq chambres et même de son propre ascenseur.

Cinquième. Tous les membres de la famille sont «en bonne santé» et bénéficient d’une couverture médicale.

Sixième. Obligado mentionne également qu’actuellement la femme de Boudou peut compter sur l’aide d’une employée de maison pour s’occuper de ses enfants.

Pour toutes ces raisons, le juge a considéré que les enfants de Boudou «ne sont pas en situation d’impuissance, de telle sorte que doit céder l’intérêt social de sauvegarder les droits des mineurs au détriment de l’intérêt punitif de l’État dans l’exécution de la peine prononcée».

En avril, le juge avait soutenu que l’épouse de Boudou était seule et n’avait aucune aide pour s’occuper de ses deux jumeaux. La défense de l’ancien vice-président avait approfondi cette argumentation. En fait, l’ombudsman des enfants représentant les intérêts des deux enfants de Boudou s’était prononcé en faveur du domicile.

Cependant, Obligado soutient désormais que les conditions ont changé et que les mineurs «sont contenus matériellement, moralement et émotionnellement». En outre, il a estimé que les jumeaux pourraient rendre visite à leur père en prison, s’il retournait en prison: “Le lien paternel-filial, qui a été bien remarqué dans les rapports susmentionnés, s’est renforcé dans cette période de coexistence, peuvent être maintenues comme elles le faisaient auparavant, puisque les visites sociales dans les prisons ont repris».

Mardi, les procureurs Guillermina García Padín et Marcelo Colombo avaient fait valoir que les enfants de Boudou pouvaient être laissés à la garde de leur mère. «Le déroulement de cet incident, qui a été très détaillé, montre que les mineurs sont contenus du point de vue émotionnel et matériel, ils ont les soins et le soutien solides de leur mère; Le groupe familial a des revenus qui lui permettent de couvrir, sans aucune difficulté, tous les besoins de logement, de nourriture, d’hygiène et d’éducation; et ils ont l’accompagnement et le soutien d’un réseau de parents, d’amis et de parents », ont-ils détaillé dans leur avis.

Boudou a déjà été détenu trois fois. La première fois, c’était le 3 novembre 2017, lorsque la préfecture l’a surpris dans son département de Puerto Madero avec un ordre du juge Ariel Lijo. Il est ensuite retourné en prison en août 2018, à la suite de la condamnation du Tribunal Oral Fédéral 4 pour l’affaire Ciccone. Cette période a duré jusqu’au 11 décembre de la même année, lorsque ce même tribunal, avec une composition différente, a décidé de le libérer après avoir payé 1 million de pesos et placé un bracelet de cheville électronique avec GPS. Son troisième passage dans le complexe pénitentiaire d’Ezeiza a commencé le 18 février de l’année dernière, après un arrêt de la Chambre de cassation qui a décidé de révoquer sa libération.

Bien que le Code de procédure soit très clair dans ces cas, l’ordonnance du tribunal pour que Boudou retourne en prison ne serait pas effective dans les prochaines heures. Avec seulement trois mots, «ferme comme il est», le juge a laissé la porte ouverte au pourvoi devant la Cour de cassation pour interrompre l’exécution de la sentence. La résolution a délogé les amis et les étrangers.

S’il n’y a pas de surprises, Boudou pourra fêter la nouvelle année chez lui.

